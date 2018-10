Parco archeologico Naxos-Taormina, domenica "Famiglie al museo"

GIARDINI NAXOS. Il Parco archeologico di Naxos Taormina ha aderito alla Giornata nazionale delle “Famiglie al Museo” (F@mu 2018), promossa dal Mibact e condivisa dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana. Tema dell’edizione 2018 è “Piccolo ma prezioso”, con iniziative mirate a ribadire non solo la grande ricchezza rappresentata dalle piccole realtà museali, ma anche l’importanza di avvicinare ai musei i visitatori più giovani, veri protagonisti della giornata.

Domenica 14 ottobre nel Museo Archeologico di Naxos i piccoli visitatori, accompagnati da genitori e familiari, saranno coinvolti in una caccia al tesoro per scoprire, attraverso i reperti esposti, il grande patrimonio culturale che conserva Naxos, prima colonia greca di Sicilia. L’evento è organizzato dal Parco Archeologico di Naxos Taormina, Civita Sicilia, Aditus Culture.

«Vogliamo una domenica– afferma il direttore del Parco archeologico di Naxos Taormina, Vera Greco - in cui tutta la famiglia si ritrovi assieme a visitare il museo, per scoprire il territorio e per conoscere le proprie radici. Ci stiamo organizzando per rendere accessibili alle famiglie, 'family friendly', come si usa dire attualmente, le nostre proposte. Il nostro impegno costante è nel voler avvicinare i cittadini, soprattutto i più giovani, fargli prendere coscienza dell’immenso patrimonio culturale che possiedono affinché possano diventare alfieri di conoscenza verso gli altri».

L’appuntamento con la caccia al tesoro è fissato alle ore 10.30 al Museo (via Lungomare Schisò Giardini Naxos) e avrà una durata di 90 minuti circa. L’ingresso è gratuito per i genitori accompagnatori dei minori. È previsto un contributo di 3 euro per l’assistenza dei tutors didattici.