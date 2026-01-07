Il Messina si allena con Touré in ripresa, sul mercato si cerca un portiere

La squadra ha ripreso ad allenarsi martedì 6 gennaio nel giorno dell'Epifania, domenica la sfida casalinga contro la Sancataldese

MESSINA – Questo gennaio è iniziato male per la squadra di mister Romano, il 4-0 subito contro l’Athletic Club Palermo è pesante e il risultato amareggia anche perché è mancata la reazione del Messina. La squadra non solo ha subito ma non è stata in grado, o non ha potuto, neanche provare a rimettersi in carreggiata. Un caso isolato, si spera, ma appare scontato che l’assenza di Touré, in via di ripresa, abbia pesato. La squadra però non può essere dipendente solo dal suo attaccante, tra l’altro esterno.

In quest’ottica sul mercato sono attesi degli over di esperienza e di ruoli che al Messina probabilmente mancano. Tedesco in queste due prime uscite non ha fatto vedere molto, ma è in parte giustificato dalle prestazioni della squadra un po’ sottotono, sia a Milazzo che a Palermo. Detto ciò la squadra ha ripreso gli allenamenti nella giornata di ieri, martedì 6 gennaio giorno dell’Epifania, in gruppo c’era anche Touré ma come aveva accennato il mister Romano tutto regolare, non era stato rischiato a Palermo.

Le novità dal mercato del Messina

Sul mercato però il direttore sportivo Luca Evangelisti si muove in altro senso. Sempre stando a sentire Pippetto Romano la priorità adesso sarebbe il terzo portiere. Non perché Sorrentino non vada bene, era il portiere meno battuto nel girone d’andata, e ha collezionato otto clean sheet fin qui, semplicemente perché serve avere il terzo e si pensa anche ad un under sia per liberare uno slot in mezzo al campo in caso di bisogno ma la scelta, che al momento ricadrebbe su Andrea Giardino, portiere classe 2008 che quindi sarebbe considerato under nella prossima stagione, una mossa più in prospettiva.

Contestualmente sono in gruppo Oliviero, annunciato qualche giorno fa, giovane attaccante che proviene dall’esperienza al Catanzaro, ma anche Lucio Valerio Bonofiglio, prossimo under che sarà tesserato. Anche lui under e classe 2007, annata in cui tra i problemi di Ivan Yekaley e Christian Sturniolo il mister ha la coperta corta ed è obbligato a schierarne uno a partita. Per il mercato degli over probabilmente si aspettano delle occasioni buone per far scendere qualcuno dai i professionisti o comunque le trattative saranno più laboriose visto che i giocatori buoni in squadre che stanno facendo bene non si spostano con molta facilità.