Le vie dei tesori: bellezze e tradizioni di Messina svelate... dagli alunni

E’ partita nei giorni scorsi a Messina la 2^ edizione del Festival “Le vie dei Tesori” che, per tre weekend, offre la possibilità di riscoprire numerosi luoghi cittadini tra storia, cultura e tradizione. L’iniziativa si svolge in collaborazione con numerose associazioni ed enti culturali della città e coinvolge anche numerosi Istituti di istruzione secondaria superiore, per i quali diviene l’occasione di attivare un interessante e proficuo percorso di alternanza scuola lavoro. L’Istituto “Minutoli” anche quest’ anno partecipa all’iniziativa con un gruppo di alunni delle sezioni Liceo Scientifico e Turistico del “Quasimodo”, che si divideranno tra diversi siti cittadini per offrire ai visitatori informazioni, storie e curiosità.

Tra i luoghi individuati, merita un’attenzione particolare il Monastero di San Placido Calonerò, sede del “Cuppari”, sezione agraria dell’Istituto superiore “Minutoli”. L’azienda annessa all’istituto dispone di una cantina di trasformazione, realizzata negli antichi magazzini del monastero ed attrezzata per l’intero ciclo di produzione di un vino a Denominazione d’Origine Controllata il “S.Placido” Faro Doc. L’apertura al pubblico dello storico monastero costituisce pertanto un’occasione per tutta la città di conoscere un luogo ricco di cultura e antiche tradizioni in una location unica e di grande suggestione.

"Per la nostra scuola - ha commentato il dirigente scolastico Pietro La Tona - l’evento rappresenta l’opportunità di rendere viva ed efficace l’esperienza sul campo degli studenti, coniugando inoltre i diversi indirizzi di studio di cui l’istituto si compone. E’ questa interazione produttiva a costituire in effetti la grande risorsa del “Minutoli” che riesce a trovare proprio nella capacità creativa e nello spirito di iniziativa il suo più rilevante punto di forza e di incontro".