 Piazza di Cumia Superiore in sicurezza: via libera a progetto da 614mila euro

Piazza di Cumia Superiore in sicurezza: via libera a progetto da 614mila euro

Marco Ipsale

Piazza di Cumia Superiore in sicurezza: via libera a progetto da 614mila euro

mercoledì 05 Novembre 2025 - 07:45

L’obiettivo è la stabilizzazione anti frana

Frane e scavernamenti in seguito al crollo di un muro ruderale di un vecchio fabbricato, la cui parete muraria fungeva anche da contenimento per il piazzale e per le relative opere di urbanizzazione. Il cedimento ha compromesso la stabilità di una porzione della piazza di Cumia Superiore.

Ora la giunta Basile ha approvato il Dip (Documento di Indirizzo alla Progettazione) per l’intervento di “Opere di urbanizzazione con Messa in sicurezza della piazza di Cumia Superiore”.

L’investimento complessivo per l’opera ammonta a 613mila 941 euro e mira a ripristinare la stabilità e la fruibilità della piazza antistante alla Chiesa della frazione situata nella zona Sud Ovest della città.

Il crollo e il rischio spopolamento

L’Amministrazione, su proposta dell’assessore Francesco Caminiti, ha evidenziato l’urgenza di intervenire non solo per il ripristino delle opere, ma anche per scongiurare che il disagio causato dal cedimento diventi “un ulteriore fattore che influisce allo spopolamento dei borghi storici periferici”.

Un’opera di ingegneria complessa

Il progetto tecnico, redatto dal rup geom. Concetto Orlando e dettagliato nel Documento Preliminare alla Fattibilità (Dpfa), prevede una soluzione complessa a causa della difficile accessibilità all’area e della precarietà del rudere.

Per stabilizzare il fronte di scavernamento (esteso per circa 8 metri), si interverrà dalla piazza soprastante, realizzando una paratia di micropali con cordolo di testa. Questa struttura di contenimento sarà a forma di “C” per perimetrare la nicchia di frana.

Dato che l’altezza fuori terra della paratia sarà elevata (circa 7 metri) e non è possibile installare tiranti per motivi di sicurezza e inaccessibilità da valle, l’ingegneria prevede l’aggiunta di tre contrafforti dal lato di monte, ancorati alla paratia. Questi contrafforti permetteranno di vincolare la struttura, garantendo un “comportamento scatolare, stabilizzante, di insieme” che scongiuri deformazioni orizzontali.

Dettagli economici

Il Quadro Tecnico Economico (Qte) preliminare stabilisce un importo per i lavori a base di gara pari a 490mila euro, includendo una specifica maggiorazione per l’accessibilità disagiata del cantiere che richiederà l’uso di mezzi e attrezzature speciali.

Le somme a disposizione dell’Amministrazione ammontano a ulteriori 123mila 941 euro, destinate a coprire Iva, imprevisti, incentivi per funzioni tecniche e indagini geognostiche.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Villa San Giovanni. Sequestrati 7 kg di droga, arrestato camionista ragusano diretto a Messina
Pd, il dialogo possibile con De Luca e Basile nell’interesse di Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED