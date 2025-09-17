Cumuli di rifiuti in via Santa Cecilia. Messina Servizi: “In alcuni casi è previsto l’arresto”

Se i responsabili sono titolari d'imprese. Indagini in corso

MESSINA – “Siamo in via Santa Cecilia, incrocio via Mamertini, davanti a una rosticceria/panificio già più volte segnalata. Questa è la situazione che i nostri operatori hanno trovato nel giorno dell’indifferenziato. Una vera e propria montagna di rifiuti, conferiti in modo scorretto, al di sopra delle regole, senza alcun rispetto per la città e di chi la vive”. Così Messina Servizi denuncia l’ennesimo problema di conferimento illegale.

L’azienda spiega di aver “trasmesso tutto alla Polizia Municipale che si è subito recata sul luogo per gli accertamenti necessari. Non è più tollerabile assistere a scene del genere, sistematicamente, come se nulla fosse”.

“Qualcuno si chiede perché nei giorni dell’indifferenziato si registrino ritardi o criticità nella raccolta?”. Secondo l’azienda, “questo scempio è solo l’esempio di quello che troviamo ogni settimana nelle diverse aree Centro, Sud e Nord e che rappresentano la causa diretta dei rallentamenti nel giorno dell’indifferenziato”.

Messina Servizi sottolinea che “conferimenti massicci, irregolari, senza esposizione di mastelli o carrellati, costringono gli operatori ad effettuare interventi straordinari, che congestionano non soltanto le attività di raccolta, ma anche quelle di trasporto e conferimento all’impianto in provincia di Palermo”.

La società ribadisce che “il giorno dell’indifferenziato non è una giornata per liberarsi di tutto. È il giorno dedicato al conferimento del ‘rifiuto non differenziabile’”. Per l’azienda, “chi agisce così danneggia tutti perché rallenta il servizio e sovraccarica gli operatori, compromettendo l’intero sistema”.

Infine, Messina Servizi sottolinea un aspetto cruciale: “Ritrovarsi costantemente a dover effettuare bonifiche e servizi straordinari non è accettabile. Tutti devono rispettare le regole. Nessuno escluso”. L’azienda avverte che “con l’entrata in vigore del DL 116/2025, queste condotte non si chiudono più con una semplice multa”. In merito all’abbandono per i titolari di imprese o i responsabili di enti, la legge prevede “arresto fino a due anni o ammende fino a 27mila euro”. E conclude: “Se i rifiuti vengono conferiti con l’uso di un veicolo, è prevista la sospensione della patente. Nei casi più gravi, si arriva fino a cinque anni di reclusione”.