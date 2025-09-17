 Messina. "Discarica di rifiuti in pieno centro"

Servono sanzioni severe per chi non rispetta le regole

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via Santa Cecilia di fronte al civico 161 una vergogna in pieno centro”.

L’azione degli incivili che creano continue discariche illegali di rifiuti non risparmia nessuna zona della città. La presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato, e il sindaco, Federico Basile, hanno annunciato che l’attività di contrasto contro questi comportamenti sarà incentivata e che sarà avviata una nuova campagna di sensibilizzazione. Quest’ultimo aspetto è importante ma c’è da dire, però, che in questi casi la deterrenza si raggiunge più efficacemente con interventi sanzionatori esemplari che chiariscano in modo palese quali siano i rischi di ordine penale e civile a cui va incontro chi conferisce rifiuti in modo illegale.

