Cuore e codice, a Messina un convegno su intelligenza artificiale e cura umana

l 31 ottobre all'Aula Cannizzaro dell'Unime, promosso dal Lions Club Messina Cristo Re, medici, psicologi, informatici e giuristi a confronto

MESSINA – L’intelligenza artificiale è già nelle nostre giornate: nello smartphone, nei motori di ricerca, nei programmi che usiamo al lavoro. Da qui nasce “Cuore e Codice: l’AI incontra la cura umana”, il convegno in programma sabato 31 ottobre 2026, alle 10.30, all’Aula Cannizzaro dell’Università di Messina (Piazza S. Pugliatti 1).

A organizzarlo è il Lions Club Messina Cristo Re, presieduto da Salvatore La Camera, nell’ambito del Distretto 108Yb guidato dal Governatore Giuseppe Walter Buscema, con il Focus Group del Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali dell’Ateneo. Gli studenti dei corsi di laurea autorizzati potranno ottenere i crediti formativi.

Il club promuove un service dedicato alle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale in medicina e nelle attività del processo penale, con il coordinamento della GST Ivana Saccà. Sull’iniziativa Salvatore La Camera riferisce: “Come Presidente, sono particolarmente lieto di promuovere questa iniziativa, che ci invita a riflettere su come l’intelligenza artificiale possa dare un nuovo corso alla medicina e trasformare profondamente il modo di curare, senza mai dimenticare il valore insostituibile della persona. Perché, accanto all’innovazione tecnologica, devono restare centrali il volto umano del medico, la sua dedizione e la sua missione quotidiana accanto a chi soffre.”

Perché parlarne

Il titolo mette accanto due parole che di solito si considerano lontane: il cuore, cioè ascolto e relazione, e il codice, cioè algoritmi e dati. Capire come funziona uno strumento è il modo migliore per usarlo bene, e anche per accorgersi quando sbaglia.

Oggi questa conoscenza serve in quasi ogni campo. Nel lavoro cambia il modo di organizzare e produrre, in medicina può aiutare diagnosi e terapie sempre più personalizzate, in psicologia solleva domande delicate sul rapporto tra macchine ed emozioni, nel diritto pone questioni nuove su responsabilità e garanzie. Per questo il convegno punta a dare strumenti per orientarsi, più che a schierarsi pro o contro.

Il programma

Dopo i saluti del presidente Salvatore La Camera, la mattinata sarà introdotta e moderata dalla prof.ssa Carlotta Crescenti, docente di discipline letterarie, latino e greco. Poi gli interventi:

la dott.ssa Raissa Teresa Maria Martelli , psicologa clinica: “Io così simile a te: il rapporto tra psicologia, cura e I.A.”;

, psicologa clinica: “Io così simile a te: il rapporto tra psicologia, cura e I.A.”; il dott. Francesco Rigano , chirurgo plastico e docente di Medicina generale: “Dalla diagnostica alla medicina di precisione: il ruolo dell’I.A. nei moderni sistemi sanitari”;

, chirurgo plastico e docente di Medicina generale: “Dalla diagnostica alla medicina di precisione: il ruolo dell’I.A. nei moderni sistemi sanitari”; il prof. Antonino Galletta , ricercatore Tenure Track in Informatica all’Unime: “I.A.: capire come funziona per usarla bene”;

, ricercatore Tenure Track in Informatica all’Unime: “I.A.: capire come funziona per usarla bene”; l’avv. Valentino Gullino : “Uso applicativo dell’I.A. nel processo penale”;

: “Uso applicativo dell’I.A. nel processo penale”; il dott. Salvatore Grasso, medico odontoiatra: “La predittività nelle moderne pratiche implantologiche in odontoiatria”.

Il Lions Cristo Re e l’impegno sociale

Il convegno si inserisce nel lavoro che il club porta avanti da tempo sul territorio, nel segno del motto “Generosità, Gentilezza, Gioia nel servire”. Negli ultimi mesi i soci hanno raccolto e consegnato materiale scolastico con lo “Zaino sospeso”, sostenuto la Mensa di Sant’Antonio e dato spazio al tema della violenza di genere con “Voce alle donne”. Con “Cuore e Codice” il club guarda anche alla formazione, offrendo a studenti e cittadini un’occasione di confronto con professionisti di settori diversi.

Per partecipare basta presentarsi in aula: l’invito è rivolto a chiunque voglia capire un cambiamento che riguarda già il presente di tutti.

Tito Agazio Lanciano