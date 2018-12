Al Cus Unime il Premio Speranza Mario Vannini dell’USSI Sicilia

I Premi dell’Anno USSI rappresenta una vera e propria festa dello sport siciliano e ogni anno vengono assegnati sulla base delle segnalazioni dei giornalisti iscritti al gruppo regionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana.

Nel corso della Cerimonia, che si è svolta lo scorso 18 dicembre presso il Teatro Garibaldi di Enna e durante la quale sono stati consegna diversi premi, per il Cus Unime hanno ritirato l’ambito riconoscimento il presidente, Nino Micali, ed il Direttore Sportivo e Tecnico della squadra di pallanuoto maschile che in questa stagione milita nel campionato di Serie A2, Sergio Naccari. Proprio la storica promozione ottenuta nella scorsa stagione con la pallanuoto, ha fatto da cassa di risonanza per lo splendido cammino intrapreso dal sodalizio universitario messinese anche in tante altre discipline sportive nel corso degli ultimi anni.

“Non possiamo che ritenerci molto soddisfatti - commenta il Presidente cussino Micali - questi sono i riconoscimenti che premiano tutti i nostri sforzi e ci danno la spinta per fare sempre meglio. Insieme all’Università di Messina crediamo fortemente nello sport per far crescere i nostri ragazzi e quotidianamente ci impegniamo per migliorare sempre di più e per far crescere al meglio i nostri giovani. Siamo impegnati in maniera positiva in tante attività federali ed anche la Cittadella Sportiva Universitaria cresce giorno dopo giorno sia strutturalmente che in termini di associati e di qualità dei nostri servizi. Questo Premio deve essere un riconoscimento ed uno stimoli per i tanti collaboratori che ogni giorno si impegnano in questa meravigliosa realtà che è il Cus Unime”.

