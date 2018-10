Al CUS Unime aperto il settore "Special Needs"

Il nuovo settore prevede attività sportive rivolte al mondo delle disabilità, nelle sue disparate forme, scegliendo di intraprendere un percorso di inclusione – termine largamente abusato, ma spesso disatteso nei fatti – con l’obiettivo di realizzare la completa accessibilità delle strutture sportive, di promuovere e garantire la regolare fruibilità di un’attività sportiva nella quotidianità della disabilità – di qualsiasi tipo o gravità – e di puntare alla formazione di atleti che possano anche competere in contesti ufficiali non solo a livello locale ma anche nazionale ed internazionale.

Per sviluppare il progetto “CUS UniMe – Special Needs”, è stato costituito un gruppo di lavoro con l’obiettivo di avviare nel più breve tempo possibile i corsi, individuando la più ampia scelta di discipline sportive che possano essere attivate rapidamente e possano essere sostenibili per gli utenti finali.

Il progetto nasce dall’esigenza condivisa di garantire il diritto di vivere lo sport ad un numero sempre più ampio di persone con disabilità. Puntare, dunque, a rendere accessibili le motivazioni, i legami ed i valori trasmessi dallo sport ad un numero crescente di persone per le quali la disabilità deve diventare uno stimolo per avvicinarsi alla pratica sportiva, e non un limite, vivendo lo sport nella sua quotidianità, anche a fianco di compagni di squadra normodotati.

Del gruppo di lavoro fanno parte: Antonino Micali, Presidente del CUS UniMe, Fiammetta Conforto, Delegato Rettorale ai Servizi disabilità/DSA, Alfredo Finanze, consigliere provinciale dell’A.I.S.M., Giuseppe Mannino, coordinatore del Centro Equitazione del CUS UniMe, Carlo Giannetto, componente del Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Messina, Marina Frisone, docente di Scienze Motorie, e Caterina Margiotta, docente di discipline giuridiche ed economiche, specializzata su sostegno, entrambe insegnanti dell’I.I.S. “La Farina-Basile” di Messina, quest’ultima individuata come coordinatrice del settore “Special Needs”.

Le discipline avviate inizialmente, e che saranno implementate nel corso del tempo, sono quattro:

- Riabilitazione equestre – Responsabile: Giuseppe Mannino

- Calcio balilla – Responsabile: Alfredo Finanze

- Tiro con l’arco – Responsabile: Simona Mento

- Nuoto – Responsabile: Marina Frisone, affiancata da Antonio Laganà, docente dell’I.I.S. “La Farina-Basile”, istruttore di nuoto, impegnato in attività con i diversamente abili.

- Sitting volley – Responsabile Donatella Salerno, tecnico Giuseppe Venuto.

Le informazioni sui corsi (giorni e orari, modalità di iscrizione, contatti) saranno pubblicate a breve, sul sito del CUS UniMe, www.cusunime.it, e sul sito dell’Unità Servizi disabilità/DSA dell’Università di Messina, al link https://www.unime.it/it/ateneo/interventi-specializzati-studenti-diversamente-abili, dove si troveranno anche le informazioni per gli studenti con disabilità e/o DSA dell’Università di Messina che sono interessati alle attività sportive.