Cutro: ad un anno dalla tragedia. Schlein: “Promesse ai familiari delle vittime vanno mantenute”

Schlein: "Continueremo a chiedere che le promesse fatte ai familiare delle vittime superstiti siano mantenute"

In occasione dell’anniversario della strage di Cutro, dove lo scorso 26 febbraio, in seguito ad un naufragio persero la vita 94 migranti, tra cui 34 bambini, anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha reso omaggio alle vittime, ha voluto rendere omaggio alla vittime, insieme ai pescatori che furono i primi ad intervenire sul posto, deponendo sulla spiaggia un cuscino di fiori, raccogliendosi poi in meditazione.



La segretaria del Pd ha evitato di rispondere alle domande dei giornalisti ma ha incontrato alcuni familiari delle vittime e rivolgendosi a loro ha affermato che “non ci fermeremo nel chiedere verità e giustizia per per tutte le vittime. Continueremo a farlo e lo facciamo dall’inizio, lo facciamo da un anno. Sempre la stessa domanda: com’è stato possibile che non partissero i soccorsi della Guardia Costiera? Continueremo a chiedere che le promesse fatte ai familiare delle vittime superstiti siano mantenute. Questo è il nostro impegno”.