 Maltempo. Scuole chiuse all'ultimo minuto in diversi Comuni della jonica messinese

Maltempo. Scuole chiuse all’ultimo minuto in diversi Comuni della jonica messinese

Redazione

Maltempo. Scuole chiuse all’ultimo minuto in diversi Comuni della jonica messinese

venerdì 13 Febbraio 2026 - 07:40

Ordinanze all'alba e autostrada bloccata: mattinata di caos per le famiglie

Una mattinata di pesanti disagi sta travolgendo i comuni della zona jonica messinese. Le ordinanze di chiusura delle scuole in diversi centri sono state comunicate solo stamattina, a pochi minuti dall’apertura dei cancelli, mentre genitori e docenti erano già in viaggio. La decisione è stata imposta dal perdurare delle avverse condizioni meteo e dalle forti raffiche di vento previste.

Autostrada chiusa dalle 7

Ad aggravare la situazione è stata la chiusura della A18 Messina-Catania, scattata intorno alle ore 7. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha interdetto il traffico nel tratto compreso tra gli svincoli di Giarre e Messina Sud Tremestieri in entrambe le direzioni. Il blocco autostradale ha reso complicati gli spostamenti in tutta l’area, impedendo a molti insegnanti pendolari di raggiungere le sedi scolastiche e complicando ulteriormente la gestione dell’emergenza per chi si era già messo in strada.

I Comuni coinvolti

I sindaci della zona hanno agito sotto la pressione del peggioramento meteorologico: al momento chiusure previste a Santa Teresa di Riva, Furci Siculo e Scaletta Zanclea.

Le autorità continuano a raccomandare la massima prudenza, mentre la viabilità ordinaria sulla Statale 114 risulta pesantemente congestionata a causa della chiusura dell’autostrada.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’I.I.S. “Antonello” si rinnova: ecco i nuovi indirizzi della scuola VIDEO
Abusi sessuali sulla figlia della compagna, arrestato 35enne
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED