Maltempo. Scuole chiuse all’ultimo minuto in diversi Comuni della jonica messinese

Ordinanze all'alba e autostrada bloccata: mattinata di caos per le famiglie

Una mattinata di pesanti disagi sta travolgendo i comuni della zona jonica messinese. Le ordinanze di chiusura delle scuole in diversi centri sono state comunicate solo stamattina, a pochi minuti dall’apertura dei cancelli, mentre genitori e docenti erano già in viaggio. La decisione è stata imposta dal perdurare delle avverse condizioni meteo e dalle forti raffiche di vento previste.

Autostrada chiusa dalle 7

Ad aggravare la situazione è stata la chiusura della A18 Messina-Catania, scattata intorno alle ore 7. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha interdetto il traffico nel tratto compreso tra gli svincoli di Giarre e Messina Sud Tremestieri in entrambe le direzioni. Il blocco autostradale ha reso complicati gli spostamenti in tutta l’area, impedendo a molti insegnanti pendolari di raggiungere le sedi scolastiche e complicando ulteriormente la gestione dell’emergenza per chi si era già messo in strada.

I Comuni coinvolti

I sindaci della zona hanno agito sotto la pressione del peggioramento meteorologico: al momento chiusure previste a Santa Teresa di Riva, Furci Siculo e Scaletta Zanclea.

Le autorità continuano a raccomandare la massima prudenza, mentre la viabilità ordinaria sulla Statale 114 risulta pesantemente congestionata a causa della chiusura dell’autostrada.

