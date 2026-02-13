L’amore incontra il colore: San Valentino e Carnevale al centro commerciale Tremestieri

Tra cuoricini, coriandoli e sorrisi: dal 14 al 17 febbraio un calendario di eventi per innamorati, famiglie e bambini

Il Centro Commerciale Tremestieri si prepara a vivere giorni speciali, dove l’amore incontra la magia del Carnevale e ogni momento diventa un’occasione da ricordare.

Venerdì 14 febbraio, in occasione di San Valentino, l’amore si riconosce nei piccoli gesti. Dalle 17 alle 20, due Cuoricini attraverseranno la galleria per regalare cioccolatini a tutti gli innamorati: una passeggiata mano nella mano, una dolce sorpresa capace di dire “ti voglio bene” senza bisogno di parole.

Che sia un amore di lunga data o appena sbocciato, Tremestieri diventa il luogo ideale per viverlo con leggerezza, tra una pausa per lo shopping, una risata e un pensiero gentile.

E San Valentino è solo l’inizio.

Dal 14 al 17 febbraio, il Centro Commerciale Tremestieri si riempirà di coriandoli, musica e colori con un Carnevale pensato per i più piccoli, ma capace di far tornare bambini anche i più grandi. Un vero e proprio carosello di divertimento animerà le Gallerie con appuntamenti quotidiani pensati per tutta la famiglia.

Il 14 febbraio, dalle 17 alle 20, spazio alla fantasia con il truccabimbi, per trasformarsi nel proprio personaggio preferito, e con lo zucchero filato, nuvole dolci da gustare passeggiando tra i negozi.

Il 15 febbraio, sempre dalle 17 alle 20, arriva la magia con lo spettacolo di bolle di Mister Bollicino: bolle giganti, stupore e occhi all’insù per un momento che incanterà grandi e piccoli.

Il gran finale lunedì 17 febbraio, dalle 17 alle 20, con la sfilata delle mascotte: personaggi amatissimi pronti a salutare, ballare e farsi fotografare con i bambini per chiudere il Carnevale tra sorrisi e applausi.

Maschere pronte e allegria caricata: il Carnevale al Centro Commerciale Tremestieri è servito.

Gli eventi sono pronti per vivere insieme giorni fatti di amore, gioco e momenti da ricordare.