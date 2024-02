Cutro: ad un anno dalla tragedia. Veglia dei superstiti e dei familiari delle vittime

Oltre alle 94 candele, una maglietta bianca con su scritto Kr46M0 e intorno 35 peluche, in memoria delle giovani vittime

CUTRO – Novantaquattro candele accese per ricordare le altrettante vittime del tragico naufragio dello scorso anno sulla spiaggia di Steccato di Cutro. E’ quanto hanno inteso fare le circa trecento persone, tra parenti delle vittime, sopravvissuti, giornalisti provenienti da tutto il mondo e gente comune, ritrovandosi, alle 4:30, lo stesso orario nel luogo del naufragio del 26 febbraio 2023. Oltre alle 94 candele, una maglietta bianca con su scritto Kr46M0 (dicitura con cui era stato indicato uno dei bimbi di pochi mesi, morto) e intorno 35 peluche, in memoria delle giovani vittime. Tra loro una donna afghana che quella maledetta notte ha perso la sorella e due nipoti che non reggendo alla forte emozione ha cominciato a piangere a dirotto fino ad avere un malore. Alla veglia, ha partecipato anche Samir, 18 anni afgano, uno dei superstiti: “Ho rivissuto le stesse emozioni di quel giorno, quando la barca è affondata ed è stato molto difficile. I soccorsi sono arrivati tardi – ricorda Samir – avevamo visto una luce e pensavamo fossero i soccorsi invece era un peschereccio m quando siamo giunti sulla spiaggia non c’era nessuno”. Lo zio di un ragazzo morto nel naufragio, durante la commemorazione ha recitato alcuni versetti del Corano. Superstiti e familiari delle vittime hanno pregato in direzione della Mecca. Mentre alla fine della veglia, due superstiti, e due pescatori che intervennero sul luogo della strage, hanno gettato una corona di fiori.