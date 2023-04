Da Barcellona a Perugia: Fumettomania Factory e il messaggio sulla salvaguardia del pianeta - Tempostretto

L'associazione di Mario Benenati prosegue la propria intensa attività e collezione inviti in gran parte d'Italia. Da Bambi a Tarzan, la mostra di fumetti con al centro l'ambiente

PERUGIA – La fitta rete di contatti e collaborazioni di Fumettomania Factory, partita da Barcellona Pozzo di Gotto, continua ad espandersi in gran parte d’Italia. La mostra Anthropocene, ideata e realizzata dall’associazione di Mario Benenati, è sbarcata a Cremona e Bologna e adesso “si ferma” a Perugia, per tutto il mese d’aprile e fino al 30 giugno. Un evento straordinario che ha riscosso già grande successo alla Biblioteca delle Nuvole, in cui la narrativa per immagini è l’assoluta protagonista ormai da tempo.

Le tre tematiche del programma

Anthropocene è inserita in un programma complesso dal titolo “I disegni salvano il mondo”, diviso in tre tematiche: “Bambi – dalla parte degli animali”, che sfrutta il centenario per dare voce al mondo animale, tramite il grande classico divenuto poi un film d’animazione Disney; il “Calendario per Arpa Umbria” con le dodici immagini di Francesco Montesanti; e l’area tematica “Tarzan – il difensore della giungla”, altro personaggio legato a doppio filo alla natura, passato da romanzo a film e fumetti.

Benenati: “Il fumetto unisce diverse realtà”

L’architetto Mario Benenati aveva già espresso nei giorni scorsi la propria soddisfazione per una collaborazione proficua che l’associazione porta avanti dalla Sicilia: “La nostra collaborazione, che dalla Sicilia approda fino in Umbria, è un chiaro segnale di quanto il fumetto possa unire realtà geografiche diverse, accomunate però dalla necessità di stimolare il dialogo e avviare un percorso di riflessione su fenomeni comuni al nostro tempo, centrali a ogni latitudine. Contrariamente a quanto si pensa, per la loro forza e immediatezza comunicativa, e per la trasversalità delle loro tematiche, i disegni possono veramente salvare il mondo”.

“Una mostra che emoziona”

Emozionato, nella giornata di sabato 15 aprile ha girato la biblioteca insieme al fondatore Claudio Ferracci, analizzando sui social ogni aspetto della mostra e del progetto. “Questa è una mostra che emoziona – spiega a Tempostretto Mario Benenati – ma l’aspetto emozionale non è legato soltanto alla nostra Anthropocene. La nostra mostra è pressoché identica a quelle già viste, a esclusione di tre opere che sono state aggiunte per l’occasione a Bologna e ora a Perugia. C’è da sottolineare la bellezza delle opere e la loro diversità, perché ci sono tanti artisti che hanno voluto mettere su carte ciò che era il proprio sentimento e il proprio pensiero sul cambiamento climatico. Ma c’è un’altra cosa bella: insieme ad Anthropocene si abbinano personaggi che ne ampliano il raggio d’azione. Non si rivolge soltanto a un pubblico di adolescenti o giovani e adulti, ma pensiamo anche a stanze dedicate a personaggi come Bambi, che rappresentano il punto di vista degli animali su cosa succede nel pianeta”.

“Anthropocene” visitabile fino al 30 giugno

“Ma pensiamo anche alle 12 illustrazioni, una per ogni mese, realizzate dall’illustratore Francesco Montesanti – continua Benenati – in cui fa una carrellata sull’evoluzione del pianeta con immagini particolari e con stili diversi. E infine Tarzan, un altro grande personaggio che ha ricevuto tante pubblicazioni. Nato come romanzo è diventato poi cinema e soltanto alla fine fumetto. Ci sono tantissime chicche, albi e fumetti di ogni tipo”. La mostra Anthropocene, che come sottotitolo ha “come salvare il pianeta”, sarà visitabile fino al 30 giugno a Perugia. L’attività di Fumettomania Factory intanto prosegue a gonfie vele, dopo i numerosi incontri tra febbraio e marzo, a testimoniare quanto in fermento sia la scena messinese.

Articoli correlati