Da Denise a Miriam quelle giovani vite recise e la necessità di dare priorità alla sicurezza - Tempostretto

Dall'incidente sul fiume a quello stradale a Camaro: serve un maggiore senso di responsabilità collettivo

MESSINA – Come è facile morire. E, quando si tratta di giovani vite, ancora di più ne percepiamo l’ingiustizia. Sentiamo il peso di un mondo d’aspettative che crollano, così, all’improvviso. La magistratura accerterà le eventuali responsabilità nel caso dell’incidente e annegamento di Denise Galatà, in gita scolastica nel Parco nazionale del Pollino. Una morte che fa rabbia, al pari di quella della ventitreenne Miriam La Spada, investita da un’auto guidata da un uomo ai domiciliari e senza patente.

Miriam La Spada

Ma non è degli aspetti giudiziari che ci vogliamo occupare in questo momento. Quanto della facilità con cui ogni giorno, soprattutto nel caso degli incidenti stradali, mettiamo in pericolo la vita degli altri. Un totale disinteresse e una’assenza di rispetto nei confronti di sé stessi e degli altri. Oggi l’incidente stradale, che si accompagna alla situazione drammatica delle infrastrutture nel sud d’Italia, è il nostro Far West.

Una terra di nessuno, tra incidenti quotidiani e la tendenza a non rispettare il codice della strada, paragonabile all’altra grande Spoon River contemporanea: le morti sul lavoro, nell’assenza di un’applicazione delle norme in materia. Quella che non serve, in questa enorme fila di bare e di dolori, negli anni, è la retorica. Quella non serve mai.

Ci vuole, invece, una nuova assunzione di responsabilità come cittadini ed esseri umani affinché non sia così facile mettere a rischio la vita altrui. In prims quella di ragazze, potenziali nostre figlie, che volevano solo vivere la loro età senza morire nella primavera della loro esistenza.

