Da Fiumefreddo allerta acqua per Messina centro e nord

Amam avvisa per la giornata di giovedì possibili disservizi

MESSINA – Ancora problemi per l’acqua, con possibili disservizi. Amam avvisa: “A causa del maltempo a Fiumefreddo, giovedì 29 febbraio si potrebbero registrare disservizi nell’erogazione idrica nelle zone centro e nord di Messina. Ricordiamo che il nostro numero unico è attivo h24 per garantire supporto e assistenza alla cittadinanza: 090 368771”.

Nel frattempo, è stata indetta per venerdì prossimo, in prefettura, un confronto fra i sindaci dei 108 Comuni e la Protezione civile regionale e provinciale per fronteggiare il problema siccità. Ha sottolineato il sindaco a Tempostretto: “Se manca l’acqua c’è poco da fare. E, da sindaco metropolitano, devo stare attento in un’ottica generale di programmazione. Non a caso la Protezione civile regionale ha chiesto un monitaraggio sull’apporto idrico in Sicilia. E la prefetta Di Stani ha offerto massimo sostegno all’iniziativa”.

Ha aggiunto Federico Basile: “In più, ci sono eventi esterni che possono incidere. In agosto, ad esempio, gli incendi hanno spaccato i cavi elettrici e in quel periodo, al sessanta per cento, il problema idrico è derivato da questo. E questo mese c’è stato un black out a causa di un danno a un cavo a Fiumefreddo. Poi, noi come cittadini, dobbiamo stare attenti a non sprecare l’acqua. E non è una banalità. Tuttavia, da amministratore, devo sollevare il problema prima di ritrovarci in piena crisi”.

Articoli correlati