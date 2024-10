Da insegnante a scrittrice, Eliana Camaioni: “Ho inseguito il mio sogno”

Coordinatrice del collettivo MessinaScrive, racconta come è nata la sua passione per la scrittura

MESSINA – “Io scrivevo sin da piccola. Sono stata figlia unica per tanto tempo prima della nascita di mia sorella. Ho iniziato a leggere a quattro anni. Era proprio la mia passione e di conseguenza anche scrivere. Oltre a leggere le storie, cominciavo a inventarle. Principalmente le mie storie erano quelle dei bambini, un po’ avventurose. Crescendo, al liceo, verso l’età di 15 anni ho scritto due romanzi ma, ovviamente, mai pubblicati”. Racconta così la sua profonda connessione con la scrittura Eliana Camaioni, coordinatrice del collettivo MessinaScrive.

Una passione che nasce proprio dalla necessità di voler raccontare qualcosa ma che, per un lungo periodo, tralasciò. Complice l’università e il lavoro, che le hanno sottratto tempo, impedendole di coltivare la passione della scrittura. Racconta Camaioni: “Ripresi finalmente a scrivere nel 2008, quando mi arrivò l’incarico di insegnamento a Mistretta. Sono stata insegnante di italiano e latino nei licei. Il viaggio in treno prevedeva circa quattro ore, tra andata e ritorno. Mi portai un notebook e ricominciai a scrivere”. É proprio in questo momento che la scrittrice vive una svolta decisiva. Nel 2008 vengono pubblicati i suoi primi due romanzi, entrambi scritti durante il tragitto tra Messina e Mistretta. Da quel punto in poi ha ricevuto una serie di premi e riconoscimenti che come lei stessa spiega: “Mi hanno dato la forza di prendere una decisione, dedicandomi alla scrittura”.

Questo un momento cruciale per la sua vita, che l’ha portata a scegliere di lasciare il posto fisso per perseguire la sua vera passione. Spiega la scrittrice: “Ho fatto questa scelta spinta dall’amore per quello che facevo. Ho una famiglia, ho due figli che adesso sono ventenni, però a suo tempo non lo erano, per cui ho dovuto prendere delle decisioni che coinvolgevano pesantemente anche altre persone. La strada dell’insegnamento non era la mia. Non era brutta, attenzione. Però non c’era questo fuoco” .

I romanzi

Eliana Camaioni, classe 1973, critica letteraria e blogger. Dottoressa di ricerca in Filologia, ex docente di Latino e Greco, studiosa di misteri delle civiltà antiche. Ha pubblicato Di verità non dette (2007), Il legame dell’acqua (2008), L’amoretiepido (2014). Ha vinto nel 2012 il Premio Terremoti di Carta col racconto Senza paracadute e nel 2015 il Premio Osservatorio Città di Bari con la sceneggiatura teatrale Caffè macchiato. Trascorre buona parte del suo tempo fra studi di sciamanesimo e la campagna che le è cara, nella città dello Stretto in cui è nata (si legge nella biografia pubblicata da Algra Editore).

I suoi ultimi romanzi sono “Nessun dorma”, ambientato a Messina, e il prequel “Portami con te”.

Nasce “MessinaScrive”

Ora è anche coordinatrice di un nuovo progetto. Racconta l’autrice: “MessinaScrive è nato in un momento in cui mi sono resa conto di quanti fossero gli scrittori a Messina. Per scrittori, non intendo solo chi mette la penna sul foglio, ma chi effettivamente pubblica libri nella nostra città. Ho creato un gruppo WhatsApp e ho chiesto se fossero interessati a formare un collettivo. All’inizio eravamo una trentina, ora siamo quarantaquattro amici. Da qui è nata l’idea di organizzare un Festival e di pubblicare una prima antologia, realizzata da sedici membri del collettivo e che verrà presentata il 30 ottobre nel Salone degli Specchi della Città metropolitana”.

