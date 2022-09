Da isola a isola, le opere della messinese Giko in mostra nelle Cicladi - Tempostretto

Chiusa la personale a Syros, le 60 opere di Giacoma Venuti si spostano a Marsala

MESSINA – Sono sbarcate alle Cicladi per una mostra che ha raccolto il favore degli isolani le opere di Giacoma Venuti, l’artista messinese che il 31 agosto ha chiuso, a Syros, capoluogo amministrativo delle Cicladi e importante nodo commerciale e nautico dell’Egeo, la mostra personale.

Oltre 60 opere di varie dimensioni hanno fatto scoprire agli isolani ed ai tanti turisti che hanno visitato la mostra, la fascinazione del colore che permea tutti i lavori presentati. L’artista non è nuova alle esperienze estere: ha già esposto a Londra, Madrid, New York, Tokio, Valletta, Hannover, Bucarest, per esempio.

“Da Isola a Isola”

Dopo le mostre progettuali, Le Grida Silenziose e La Particella di Dio, proposte in Italia ed all’estero in diverse location e sempre ospitata da istituzioni, Giko ha proposto in Grecia la mostra “Da Isola a Isola” nella quale da sfoggio di padronanza del colore nelle sue espressioni forti o delicate, dando continua prova di padronanza dei colori primari e di ciò che si può ottenere dalla loro fusione.

Col Patrocinio dell’assessorato regionale ai Beni Culturali, dell’Istituto Italiano di Cultura di Atene e della Municipalità di Syros-Hermoupolis, l’esposizione è stata ospitata all’interno della manifestazione “Syros Culture 2022”.

Non è facile circoscrivere la pittura di Giko in una classificazione ufficiale. Le sue opere sono il frutto delle sue conoscenze, dei suoi studi, di tanti stili e movimenti riassunti in modo personale, un proprio modo di essere e di realizzare le sue opere, che permette, anche quando si presenta mediante l’utilizzo di materiali e mezzi espressivi diversi, di essere sempre se stessa anche se con linguaggi diversi.

Dal 16 settembre la mostra sarà ospitata negli spazi espositivi della sala “G. Cavarretta” all’interno del Convento del Carmine di Marsala, con il patrocinio dell’Ente Mostra Nazionale di Pittura Contemporanea “Città di Marsala”.