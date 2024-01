Da Messina a Casa Sanremo, la cantante Maria Carola Giardina pronta con la sua “Camera 220”

L'artista messinese si esibirà il 5 febbraio, alla vigilia dell'inizio della kermesse. Pochi giorni fa, invece, il lancio del nuovo singolo

MESSINA – Maria Carola Giardina si prepara a cogliere un’importante opportunità, quella di esibirsi a pochi metri da cantanti, artisti, giornalisti e addetti ai lavori, sul palco di Casa Sanremo. La cantante messinese (qui la sua storia) si esibirà il 5 febbraio prossimo, alla vigilia dell’apertura del 74esimo Festival della canzone italiana, condotto da Amadeus. L’artista ha “vinto” la partecipazione trionfando al festival Mogol-Battisti, l’estate scorsa.

Maria Carola Giardina: “Sono molto emozionata”

E lo ha ricordato lei stessa, raccontando il percorso che la porterà a pochi passi dall’Ariston: “Casa Sanremo è uno dei premi del festival Mogol-Battisti in cui ho vinto la scorsa estate. Sarà, mi auguro, una bellissima esperienza, così com’è stato il Cet (la scuola di Mogol per la quale ha vinto una borsa di studio, ndr), per me indimenticabile. Il 5 febbraio canterò su quel palco, da cantante emergente, davanti a decine tra speaker radiofonici, giornalistici, critici, e i tanti del settore che saranno lì per il Festival di Sanremo, in programma dal 6. Ci saranno già lì tutti i cantanti, può essere una bellissima esperienza e sono molto emozionata”.

Il singolo “Camera 220”

Una doppia emozione perché canterà anche il nuovo singolo, “Camera 220”, lanciato proprio nei giorni scorsi e già molto apprezzato dai tanti che lo hanno ascoltato in radio e su Spotify: “Non vedo l’ora di fare quest’altra bella esperienza e di portare la canzone ‘Camera 220’, che racconta di una storia d’amore molto intensa, finita non benissimo, ma con un messaggio finale positivo. Anche se le cose sono andate male e sono finite non ha senso odiarsi, restare arrabbiati l’uno con l’altra, perché ciò che ci siamo dati a vicenda è stato bello e positivo. E la camera 220 è il luogo in cui sono stati vissuti questi bei ricordi. Il concetto del brano è questo”.

“Sono tanto felice di poter partecipare – ha concluso – e spero che per me sia una bella opportunità, non vedo l’ora”. Intanto a Messina già in tanti hanno potuto ascoltare il nuovo singolo: “Sono felice, il brano è in rotazione su Radio Zenith e ne approfitto per ringraziare Teresa Impollonia e Rosario Magazzù perché mi hanno supportato costantemente e credono tanto in me. Per me è bello poter far ascoltare la mia musica ai messinesi in radio”.