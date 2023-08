La messinese Maria Carola Giardina vince tra gli inediti al Festival Mogol-Battisti di Paestum - Tempostretto

La cantante ha vinto con il suo brano "Felina": "

MESSINA – La giovane cantante messinese Maria Carola Giardina (qui la sua storia) incassa un successo non da poco. La sua “Felina”, singolo pubblicato diversi mesi fa, ha trionfato al festival Mogol-Battisti di Paestum, giunto alla quarta edizione. Il brano ha vinto nella categoria inediti e la cantautrice ha conquistato l’orchestra e la giuria, con la sua voce e la sua grinta.

Maria Carola Giardina: “Un’esperienza unica”

“Un’esperienza unica – racconta, ancora emozionata e incredula, Maria Carola -. Già io ero contentissima di essere stata ammessa, perché non è una cosa da tutti i giorni cantare con un’orchestra di 30 elementi un proprio brano. Ero contentissima e ci tenevo molto. Tra l’altro anche la location, di fronte ai templi di Paestum, alla Planet Arena, era stupenda, emozionante. Ho provato qualcosa di forte, d’impatto, già soltanto nel salire sul palco. Mi sono trovata benissimo subito con l’orchestra, siamo entrati in sintonia e sono stati tutti molto disponibili, solari e incoraggianti. E si è creato un bell’ambiente anche tra noi concorrenti, nonostante fossimo avversari di fatto. Magari nasceranno nuove collaborazioni”.

Maria Carola racconta le fasi che hanno preceduto la vittoria: “Prima di arrivare in finale ero agitata per l’emozione. Non ero sicura di passare il turno, quindi ero impaurita. Poi ho letto il mio nome ed è stato bellissimo. In più è successo che Felina, il mio brano, è stato premiato come miglior inedito della quarta edizione del Festival Mogol-Battisti. Ha vinto Felina, il pezzo in cui mi identifico di più. Continuerò a cantare e spingere questo brano perché mi rispecchia tantissimo e parla di me. Forse ha vinto anche per questo, perché si capisce che è una canzone vissuta e sentita. Sono felice che sia arrivato questo messaggio. Non ho avuto paura di cantarla, anzi mi ha dato forza. Ricevere questo premio è stato bellissimo”.

Tra i premi anche Casa Sanremo

La cantante poi spiega la serie di premi conquistati: “Ora per chi ha vinto nelle due categorie, Editi e Inediti, ci sarà una borsa di studio per un corso completo al Cet di Mogol. Probabilmente sceglierò il corso per autori. Poi un altro premio è esibirsi a Casa Sanremo e sarà una bella vetrina. E infine c’è la produzione di un inedito. Spero possa essere un buon punto di partenza per altre belle opportunità”.

