Da Messina alla Champions League: inizio col botto per Modica e Miranda

La squadra maltese guidata dall'ex tecnico del Messina passa il turno dopo una serie lunghissima di calci di rigore

Tanta esperienza in Serie B con il Messina da giocatori, per poi tornare in giallorosso anni dopo in

veste di allenatori. A gennaio del 2025 rassegnano le dimissioni nel mezzo di un caos societario, ma

a distanza di soli cinque mesi, a giugno, arriva improvvisamente la chiamata dall’estero.

Se per i tifosi biancoscudati non hanno bisogno di presentazioni, per Giacomo Modica e il suo vice

Maurizio Miranda è il momento di presentarsi a Hamrun, una città maltese di piccole dimensioni

con meno di diecimila abitanti, dove tuttavia ha sede la società calcistica maltese più titolata delle

ultime cinque stagioni, ovvero gli Hamrun Spartans, attuali detentori della Maltese Premier League.



Malgrado il livello del calcio a Malta non sia ancora paragonabile a quello dei maggiori campionati

europei, per gli ex giallorossi l’approdo a Hamrun rappresenta un importante traguardo: se già in

passato ha svolto il ruolo di assistente di Zdeněk Zeman al Fenerbahçe, in questa stagione Modica

guida per la prima volta lo staff tecnico di una società estera, mentre per Miranda si tratta di un

debutto internazionale a tutti gli effetti, ma soprattutto per entrambi si aprono le porte della

Champions League.

Ad ogni modo, la porta d’ingresso non immette direttamente nel girone unico, per via del

piazzamento basso di Malta nel ranking UEFA. La piramide va scalata dalla base, ossia il primo

turno di qualificazione.

Nel giro di un mese, dal ritiro in Calabria fino alla partenza per Vilnius, in Lituania, la dirigenza si

adopera per allestire al meglio la rosa in vista dell’andata di Champions League contro lo Zalgiris,

tesserando tra gli altri un centrocampista della Nazionale lituana, Domantas Šimkus, due attaccanti

italiani provenienti da campionati esteri minori, Saliou Thioune e Junior Djile, e un difensore già

allenato da Modica al Messina, Vincenzo Polito. Un altro giovane proveniente dal Messina, Gabriel

Adragna, non è stato ancora convocato in quanto ufficializzato solamente alla vigilia dell’incontro

di andata.

La sconfitta nel primo dei due incontri di qualificazione Champions

Il 9 luglio scorso la squadra scende in campo, ma la strada si fa subito in salita: nonostante il gioco

offensivo, quella che inizialmente sembra una partita combattuta si trasforma un incubo per i

maltesi nel secondo tempo, con i giocatori che sprecano tutte le occasioni favorevoli e gli avversari

che ne approfittano per segnare la rete del vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione,

raddoppiare a pochi minuti dalla fine e portare a casa la vittoria.

Intervistato dai microfoni della società, il tecnico mazarese ha messo in evidenza l’impegno della

squadra nonostante la recentissima formazione del gruppo, le condizioni di allenamento non ancora

ottimali di alcuni giocatori e il meteo avverso, caratterizzato da pioggia e forti raffiche di vento.

Rimprovera la disattenzione della difesa sulla seconda rete, ma è fiducioso in un riscatto al ritorno e

aggiunge che “niente è impossibile”.

Il riscatto nella partita decisiva di ieri martedì 15 luglio

In effetti, nella giornata di ieri, martedì 15 luglio, è successo di tutto al Centenary Stadium di

Hamrun, a cominciare dalle due reti nel primo tempo che hanno pareggiato il punteggio

complessivo.

Proprio l’italiano Thioune subentra nel primo tempo per un infortunio del compagno di squadra

Hadzi e porta in vantaggio i maltesi staccando altissimo di testa sul cross del terzino Rafael Compri.

Pochi minuti dopo il centrocampista Joseph Mbong, probabilmente il migliore in campo fino al

momento della sua sostituzione, raddoppia con una perla da fuori area che termina all’incrocio dei

pali.

Gli uomini di Mister Modica calciano in modo più preciso e riescono a mantenere il vantaggio fino

ai minuti regolamentari, ma non basta nemmeno l’espulsione del difensore avversario Radenović a

pochi minuti dalla fine dei supplementari per centrare la rimonta e passare il turno.

Una serie lunghissima di calci di rigore per decidere il passaggio del turno

Persino i rigori sembrano infiniti, eppure è qui che emergono maggiormente l’impegno e la

determinazione degli “spartani”. Tutta la squadra dà l’anima, tanto che lo Zalgiris è costretto ad

accettare la sconfitta dopo ben 14 calci di rigore per parte: segna addirittura il portiere Henry

Bonello, mentre l’ex biancoscudato Polito, al suo debutto, non sbaglia dal dischetto per ben due

volte.

Un’impresa maltese resa possibile anche grazie a una parte d’Italia e soprattutto tanta Messina.

Al secondo turno di qualificazione il prossimo ostacolo sarà rappresentato dalla Dinamo Kiev, che il

22 sarà ospite a Hamrun per poi sfidare gli “spartani” in campo neutro il martedì successivo.

Dovendo affrontare squadre di livello sempre crescente, per una società maltese di certo sarà

parecchio difficile rimanere a lungo in Champions League, ma ci auguriamo che Modica e Miranda

possano continuare a ottenere successi sia in Europa che a Malta.

Foto Acr Messina

Riccardo Giacoppo