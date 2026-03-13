Messina “torna” su Rai1: la città protagonista della puntata di Linea Verde Illumina

La troupe di "Sport e Salute" sbarca in riva allo Stretto per il progetto Mare-Monti-in-Bike. Da Capo Peloro a Dinnammare, ecco di cosa si parlerà (e quando)

MESSINA – C’è anche Messina tra le città protagoniste delle 18 puntate di Linea Verde Illumina – Sport e Salute, programma che dallo scorso sabato (7 marzo) è tornato in onda su Rai1. Condotta da Francesco Gasparri, con la partecipazione di Elisa Silvestrin, la trasmissione racconta le Regioni italiane attraverso iniziative sportive di ogni tipo. E la troupe di Rai1 ha visitato Messina nelle scorse settimane, per la puntata che andrà in onda domani, 14 marzo, alle 11.25.

Il progetto Mare-Monti-in-Bike su Rai1

Le immagini mostreranno tre zone tra le più belle della città: Capo Peloro, Musolino e Dinnammare. In particolare si partirà dalla riqualificazione delle spiagge, con particolare accento poi sulle piste ciclabili e sul progetto Mare-Monti-in-Bike. Un’idea che porta a diversi risultati, oltre all’aspetto strettamente legato agli effetti benefici della bicicletta sulla salute. Si parlerà, infatti, di valorizzazione del territorio, con i percorsi che collegano la costa ai colli e i sentieri dei Forti umbertini. Poi sicurezza e accessibilità, con le piste ciclabili che portano a Torre Faro. E infine l’aspetto sociale, con la bici utilizzata come strumento educativo nelle scuole (e non solo).

Un progetto che, come raccontato dall’ex esperto allo Sport del Comune di Messina Francesco Giorgio, vedrà la partecipazione di tre associazioni, due sportive e una di promozione sociale: i Lupi dei Peloritani, Asd Passione MTB e Messina Fiab Ciclabile. Si occuperanno “di tre eventi attraverso cui sarà coinvolta la cittadinanza. Due saranno sui colli e uno riguarderà l’uso delle piste ciclabili nell’intera loro estensione. E altre iniziative riguarderanno la sensibilizzazione agli studenti di ogni ordine e grado, che saranno portate avanti nelle scuole con il coinvolgimento della Polizia municipale”.

Linea Verde a Messina: chi ci sarà

Giorgio, in qualità di referente territoriale del progetto, sarà quindi su Rai1 ad esporre modalità e obiettivi. Mentre Messina sarà mostrata in tutta la sua bellezza naturalistica, dal mare ai colli. A partecipare attivamente alla trasmissione sono state anche la Asd Fitness outdoor Messina di Daniela Giorgianni, con il format “Nature Workout”, e l’associazione escursionistica Camminare i Peloritani, proprio per parlare dei sentieri e di trekking nel Messinese. Da Messina la troupe di Rai1 si sposterà poi verso Ragusa, in una puntata che parlerà interamente di Sicilia. Appuntamento domani, 14 marzo, dalle 11.25.