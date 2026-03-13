Finocchiaro a Scurria: “La riqualificazione dei mercati con la Giunta Basile”

Amministrative a Messina. L'ex assessore replica al candidato sindaco del centrodestra: "È un impegno che stiamo portando avanti"

MESSINA – “La riqualificazione dei mercati non può diventare terreno di scontro per fare caciara. La riqualificazione è un dovere in primis nei confronti di chi ci lavora e inoltre nei confronti degli avventori. È un impegno che abbiamo preso e che stiamo portando avanti, con tutte le criticità che si possono presentare a chi amministra davvero e non con qualche video-narrazione dove si promette un futuro fantastico sulla parola”. Lo dichiara l’ex assessore Massimo Finocchiaro, intervenendo sul tema degli interventi di riqualificazione dei mercati cittadini, rispondendo al candidato sindaco Marcello Scurria (“Nei mercati abbandonati la Messina reale. Li riqualificheremo”).

Continua Finocchiaro: “L’amministrazione comunale ha sviluppato importanti azioni di riqualificazione dei mercati cittadini, a cominciare dal Muricello, per arrivare allo Zaera e poi al Vascone. Sul mercato Sant’Orsola i soliti disattenti non hanno avuto l’accortezza di seguire le vicissitudini di un contenzioso decennale con l’Asp, risoltosi solo qualche settimana fa grazie proprio all’impegno e alla determinazione che abbiamo messo in ogni azione. Il mercato di Muricello oggi comincia a essere considerato un fiore all’occhiello della nostra comunità. Sta subendo una trasformazione significativa ed è diventato punto di incontro e di inclusione anche per tante attività extra mercatali. I lavori al cantiere del Vascone stanno procedendo spediti e prevediamo di completare l’intervento entro il mese di giugno, restituendo così alla città uno spazio rinnovato e accogliente”.

“Da Sant’Orsola a Giostra un salto di qualità per i mercati di Messina”

Aggiunge l’ex assessore: “Per quanto riguarda il mercato di Sant’Orsola, dopo la risoluzione del contenzioso, avendo acquisito la proprietà dell’intera area, possiamo finalmente dare seguito a tutti gli atti utili e necessari per portare avanti il progetto esecutivo, già in nostro possesso. L’importo dei lavori che andranno a bando dovrebbe essere di circa 5 milioni. Cari detrattori, siamo impegnati a garantire che questi progetti e la nostra azione non solo migliorino l’estetica dei mercati, ma offrano anche nuove opportunità per i commercianti e per i cittadini. Per quanto riguarda le aree del mercato di Giostra, sono già in essere tutta una serie di attività degli uffici del Suap (Sportello unico attività produttive) e della polizia municipale per un nuovo censimento degli operatori autorizzati e una eventuale armonizzazione delle aree”.

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