Da Messina all’India: bullismo e salute mentale nel corto “Tutto Bene”

A realizzarlo un team di 17enni. È stato selezionato come Best Teen Movie al Rani Durvagati International Film Festival

MESSINA – Si chiama “Tutto Bene” ed è un cortometraggio di 5 minuti (qui il link per vederlo) in cui, attraverso la storia di Sandro e Bruno, si parla di un tema “caldo” e sempre più attuale: la salute mentale maschile, soprattutto nei più giovani. L’opera è stata realizzata da un team di 17enni guidato da Giorgio Bensaia, giovane regista e studente messinese. Al suo fianco Marco Grasso, Christian Runci, Valerio Provenza, Alberto Corsaro. E ancora gli attori e membri della troupe Riccardo Rotondo, Simone Caruso, Clarissa Aloisio, Sara Ampelli, Martina Arcadi, Gabriel Lo Presti ed Emanuel Calabrese.

“Tutto Bene”: tutto nato dalla Lunaris Film Production

Come raccontato dai giovani, tutto è nato durante il secondo anno delle superiori al Liceo Archimede, quando gli studenti hanno iniziato a cimentarsi nella realizzazione di cortometraggi. Da lì è nato quello che poi sarebbe diventato il Lunaris Film Production, il gruppo di produzione che ha realizzato il primo cortometraggio, “La scelta della verità”.

Poi è arrivato il secondo corto, “Un istante di felicità”. Quest’ultimo (proiettato a maggio anche al cinema Lux come saggio finale di un progetto guidato dal regista Francesco Calogero e dalla dirigente Laura Cappuccio) ha partecipato a diversi festival nazionali e non solo.

“Tutto Bene” premiato in India

Ora tocca a “Tutto Bene”. L’opera è stata selezionata nella categoria Best Teen Movie al quinto Rani Durgavati Film Festival e, ha spiegato il team della Lunaris, “è già stata inserita nella programmazione dei cortometraggi in gara allo Smartphone Film Festival since 2019, con sede in Giappone, a Osaka e Kyoto”.

Di cosa parla “Tutto Bene”

Ma di che parla il corto? Di due amici, Sandro e Bruno, che si ritrovano a dover affrontare ombre interiori forse più grandi di loro. Il rischio è di non farcela da soli, soprattutto quando la società volta le spalle a questi giovani in difficoltà, che finiscono per affogare.

Bensaia: “Premio inaspettato, siamo onorati”

Bensaia ha parlato di “vero onore, un piacere e di una grande fonte di gratificazione aver avuto l’opportunità di partecipare alla quinta edizione del Rani Durgavati Film Festival in India. Siamo stati protagonisti con il primo premio nella categoria Best Teen Movie. Un premio inaspettato, che ha avuto l’obiettivo di valorizzare e rilanciare giovani cinefili come noi, che in maniera del tutto indipendente ci siamo messi in gioco. Io come regista e tutti i membri della troupe siamo entusiasti di questo risultato. Ci premia del duro lavoro e dell’impegno profuso nella realizzazione di questo cortometraggio. Speriamo che questo successo possa essere l’inizio di tanti altri”.