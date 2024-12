Da Nada a Frassica per i 70 anni di Taormina Film Festival, gran galà a Messina

Appuntamento venerdì 27 dicembre al Vittorio Emanuele su iniziativa di tre istituzioni regionali

MESSINA – 70 anni di Taormina Film Festival festeggiati a Messina. Un’iniziativa della Fondazione Taormina Arte Sicilia e del Teatro Vittorio Emanuele. Appuntamento alle 21 del 27 dicembre con tanti nomi, come Nada, e premiati, come Nino Frassica. Si legge nella presentazione dell’iniziativa: “Settanta anni di storia cristallizzano il Taormina Film Festival come il secondo più longevo d’Italia, dopo Venezia. Iniziativa direttamente promossa dalla Regione Siciliana, la storica kermesse ha negli anni assunto una rilevanza nazionale, diventando una manifestazione rappresentativa non solo per la Sicilia, ma per l’intero Paese. Dopo 7 decenni, un gran galà celebrativo, che coniugherà musica legata al cinema, premiazioni, racconti, immagini e filmati storici, organizzato dalla Fondazione Taormina Arte, che da anni cura per conto dell’assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo la realizzazione della kermesse, e dall’Ente autonomo regionale teatro di Messina, nella città in cui la rassegna cinematografica nacque negli anni Cinquanta”.

Quando il sipario del Vittorio Emanuele si alzerà, venerdì 27 dicembre alle ore 21.00, il racconto assumerà le vesti di un excursus storico raccontato dalla brava attrice catanese Ester Pantano e dal direttore del Centro sperimentale di cinematografia di Palermo Ivan Scinardo, ma anche di un concerto con musiche legate a sette decenni di cinema.

Il programma del gran galà

Dalla musica di Rota scritta per Fellini al medley delle colonne sonore delle produzioni Disney, dalla musica dei Queen cui è stato dedicato il film Bohemian Rhapsody alla musica di Nada usata o scritta per il cinema, dalla voce di Karima nei panni di Whitney Houston alla musica dei grandi colossal con le colonne sonore di Ennio Morricone, John Williams e Hans Zimmer, scorreranno davanti al pubblico le note di musiche indimenticabili, che fanno ormai parte del nostro vissuto.

Protagonisti l’Orchestra Sinfonica del Teatro Vittorio Emanuele, diretta dal noto e apprezzatissimo compositore e direttore Roberto Molinelli, personalità di spicco del panorama musicale internazionale, anche di quello legato al mondo del cinema, e tanti ospiti, tutte voci riconosciute, ciascuno per i rispettivi repertori, nel panorama artistico contemporaneo: Nada, Karima, Magnus Bäcklund, Mitchell Brunings, Sally Moriconi.

Il format della serata, ideato dalla direttrice artistica della Fondazione Taormina Arte Sicilia, Gianna Fratta, vede poi la consegna da parte di rappresentanti delle istituzioni regionali del Taormina Film Festival Award a personalità del mondo del cinema saldamente legate alla Sicilia.

Sette i decenni e sette i premiati: per la categoria attori Lucia Sardo e Nino Frassica, per i registi Costanza Quatriglio e Paolo Licata, per i produttori Gloria Giorgianni e Nicola Picione, oltre al settimo premiato, Nicola Tarantino, Direttore della Sicilia Film Commission, organismo pubblico che opera all’interno dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, dando un impulso sempre più fondamentale alle produzioni cinematografiche legate alla Sicilia.

Una festa del cinema frutto della collaborazione tra due istituzioni regionali, la Fondazione Taormina Arte Sicilia e il Teatro Vittorio Emanuele. Grande soddisfazione esprimono il commissario straordinario della Fondazione Sergio Bonomo, il presidente Orazio Miloro e il sovrintendente Gianfranco Scoglio del teatro messinese, tutti impegnati da mesi nell’organizzazione di un’iniziativa nata per celebrare un “film lungo 70 anni”.

“Celebrare i 70 anni del Taormina Film Festival – dichiara l’assessora Elvira Amata – significa celebrare in Sicilia la storia del cinema contemporaneo. Taormina è da sempre simbolo di eccellenza e creatività; è un luogo dove bellezza, eleganza ed originalità hanno permesso al Festival di imporsi come laboratorio di contaminazione interdisciplinare tra i vari ambiti culturali e artistici. Per questo i grandi nomi del cinema hanno volentieri respirato l’aria di Taormina, lasciando in dote al Festival la capacità di scoprire e lanciare ogni anno nuovi e talentuosi autori. Se la Sicilia negli anni è divenuta sempre più terra di cinema, lo dobbiamo senza dubbio ai 70 anni di vita del Taormina Film Fest. Un evento celebrativo era dunque doveroso, per premiare, ricordare, raccontare, ascoltare e riflettere. Con uno sguardo rivolto alla nostra storia, ma con lo slancio verso il futuro del cinema siciliano”.

Biglietti in vendita da € 15 a € 40 on-line su e in tutti i punti vendita Boxoffice Sicilia, oltre che il 27 dicembre al botteghino del Teatro Vittorio Emanuele dalle ore 9 alle 20.30.