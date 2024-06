Taormina Film Fest: 70 anni di cinema con Nicolas Cage, Bella Thorne e Sharon Stone

L'edizione firmata da Marco Müller sarà ricca di star e film per celebrare il traguardo storico della kermesse. Quattro prime mondiali. Il 12 luglio i Nastri d'Argento con Verdone e De Sica

TAORMINA – Dal 12 al 29 luglio 2024, Taormina torna ad essere la capitale del cinema internazionale con la 70° edizione del Taormina Film Festival. Un’edizione speciale che celebra i 70 anni della manifestazione con un programma ricco di eventi, film e ospiti di fama internazionale.

Un’inaugurazione all’insegna della commedia italiana

La rassegna si aprirà venerdì 12 luglio con un evento speciale dei Nastri d’Argento, dedicato alla commedia italiana. Saranno presenti grandi protagonisti del cinema italiano quali Christian De Sica, Carlo Verdone e molti altri. Tante le presenze internazionali, tra cui Sharon Stone, Nicolas Cage, Bella Thorne, Rebecca De Mornay, solo per citare alcuni nomi.

Un viaggio tra generi e culture. Il programma del festival, curato da Marco Müller, spazia da grandi produzioni hollywoodiane a film d’autore provenienti da tutto il mondo, con un’attenzione particolare al cinema italiano e al cinema siciliano. Tra i film in anteprima, Saint Clare (USA) di Mitzi Peirone, Twisters (USA) di Lee Isaac Chung, The Surfer (USA) di Lorcan Finnegan, Il giudice e il boss (Italia) di Pasquale Scimeca, Touch (Islanda/Regno Unito) di Baltasar Kormákur, L’invenzione di noi due (Italia) di Corrado Ceron e Finché notte non ci separi (Italia) di Riccardo Antonaroli. Il cuore del festival sarà il Gala al Teatro Antico, dove verranno proiettati 7 film ogni sera, tra cui ben 4 prime mondiali. Tra i titoli più attesi, il thriller psicologico “The Surfer” con Nicolas Cage, la commedia romantica italiana “L’invenzione di noi due” con Lino Guanciale e Silvia D’Amico, e il film di chiusura “Finché notte non ci separi” di Riccardo Antonaroli.

Focus sul Mediterraneo e Officina Sicilia

Il Palazzo dei Congressi ospiterà il Focus Mediterraneo, con una selezione di film che raccontano le realtà e le contraddizioni del mondo mediterraneo. Tra i titoli in programma, “From Ground Zero”, un film collettivo realizzato da 22 giovani cineasti palestinesi, “Shikun” del maestro del cinema israeliano Amos Gitai, e “To A Land Unknown” di Mahdi Fleifel, che racconta la storia degli immigrati arabi clandestini nei paesi dell’UE. Officina Sicilia sarà invece dedicata al cinema siciliano, con una selezione di opere prime e seconde, film ritrovati e omaggi a registi e protagonisti locali. Tra i titoli da segnalare, “Quir” di Nicola Bellucci, “La bocca dell’anima” di Giuseppe Carleo, “Tre regole infallibili” di Marco Gianfreda, “Pietra madre” di Daniele Greco e Mauro Maugeri e “Il ladro di stelle cadenti” di Francisco Saia.

Musica, teatro e multimedialità per un’esperienza completa

Oltre al cinema, il Taormina Film Fest offrirà anche un ricco programma di eventi collaterali, tra cui concerti, spettacoli teatrali e proiezioni con musica dal vivo. Tra gli eventi da non perdere, il concerto per il centenario della morte di Giacomo Puccini “Tosca – Il ricatto sessuale”, l’esecuzione delle colonne sonore di Carlo Crivelli per i film di Ficarra e Picone, e lo spettacolo teatrale “L’amore segreto di Ofelia” con Chiara Francini e Andrea Argentieri. Il 2024 segna un anno di svolta per il Taormina Film Fest. La Fondazione Taormina Arte Sicilia, che da anni produce e organizza l’evento, ha l’obiettivo di attivare nuove strategie di promozione della manifestazione nel medio e lungo periodo. L’intento è quello di trasformare il festival in un modello moderno e altamente multidisciplinare, con azioni formative per i giovani, incontri e performance che favoriscano il dialogo tra le arti.