Da Naxos a Scaletta, la sfida della Mercury: nasce il “Palio dello Jonio”

Dopo il successo consolidato del Palio Cittadino Santa Maria del Carmelo, a S. Teresa di Riva, l’associazione ha deciso di alzare l’asticella

Non chiamatelo semplicemente evento estivo. Quello che bolle in pentola nei laboratori dell’associazione Mercury ha il sapore della sfida epocale, un tentativo di cucire insieme un territorio – quello della riviera jonica messinese – che ha già ritrovato la sua unità dopo gli eventi catastrofici di questo inverno.

Dopo il successo consolidato del Palio Cittadino Santa Maria del Carmelo, che ha riacceso l’entusiasmo nelle strade di Santa Teresa di Riva, l’associazione ha deciso di alzare l’asticella.

Il progetto, a cui l’associazione lavora sotto traccia da mesi, ha già un nome che evoca storia e appartenenza: il Palio dello Jonio. L’ambizione è dichiarata: coinvolgere ogni singolo comune nel tratto compreso tra Giardini Naxos e Scaletta Zanclea.

Ma la vera notizia risiede nell’apertura verso l’entroterra. «L’obiettivo è trasformare l’intera fascia costiera ed i borghi collinari in un’unica, grande arena sportiva e culturale, non lasciando fuori nessuno», trapela dagli ambienti vicini alla Mercury. Un segnale forte per i comuni montani, troppo spesso spettatori delle kermesse balneari, che questa volta potrebbero essere protagonisti attivi di un format inclusivo oltre che affascinante.



Sulla formula vige ancora il massimo riserbo. Gli organizzatori mantengono un rigoroso top secret, ma le prime indiscrezioni delineano un evento itinerante che dovrebbe infiammare il mese di agosto. Ad essere protagoniste le piazze dei vari comuni.



L’iniziativa della Mercury sembra andare oltre la semplice manifestazione ludica. In un momento in cui il turismo esperienziale richiede territori coesi e offerte integrate, il Palio dello Jonio potrebbe rappresentare il primo vero collante tra le diverse anime della riviera jonica messinese. Se la macchina organizzativa riuscirà a superare le complessità logistiche di un territorio così vasto, l’estate 2026 potrebbe segnare la nascita di una nuova tradizione.