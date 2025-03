Da oggi stop al parcheggio di via Catania, dal 14 marzo chiude il Vascone

I lavori di manutenzione straordinaria a Messina: allestimenti alternativi per gli operatori

MESSINA – Lavori di manutenzione straordinaria al Vascone. Dato lo stop al mercato dal 14 marzo al 30 novembre, da oggi il parcheggio di via Catania rimane chiuso per l’inizio dell’allestimento alternativo degli operatori. In base alle domande di trasferimento, intanto, sono stati assegnati 49 posti in via Catania e 3 a Zaera.

Di recente, l’assessore Massimo Finocchiaro ha spiegato che gli operatori commerciali “devono liberare le aree del mercato e le loro postazioni entro il 13 marzo 2025”, visto che l’area sarà interamente presa in carico dall’impresa dal giorno dopo per l’inizio dei lavori.

