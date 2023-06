Da S. Stefano Briga a Boston, la Biblioteca regionale ricorda il maestro Salvatore Arnò - Tempostretto

L'appuntamento è mercoledì 21 giugno, alle 17.30, per la Festa europea della musica, con una mostra e un convegno in via Primo Settembre

MESSINA – I 60 anni dalla morte del maestro Salvatore Arnò con una mostra e un convegno. Mercoledì 21 giugno, alle 17.30, nei locali della Biblioteca regionale “Giacomo Longo” di Messina (via Primo Settembre 117-Palazzo Arcivescovile), in interazione con il Conservatorio “A. Corelli”, la Filarmonica “A. Laudamo” e il Corpo musicale “V. Bellini” di Santo Stefano Briga (Messina), si ricorderà un musicista vissuto a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento.

Si tratta di un evento culturale organizzato in occasione della Festa della musica,

Ricorda la Biblioteca regionale: “Arnò si formò professionalmente nell’alveo dell’antica banda musicale del villaggio. La sua arte si sviluppò poi negli Stati Uniti, a Boston, dove visse da emigrante senza mai dimenticare le sue origini e l’amore per la Sicilia. Le sue pregevoli scritture musicali sono di chiara fama ed eseguite in tutto il mondo”.

L’iniziativa prevede l’inaugurazione di una mostra bibliografico-documentale e un convegno con presentazione di due testi a tema di Giuseppina Di Mauro e di Giuseppe Sfravara e proiezione di due video musicali tematici. Dopo la giornata inaugurale, la mostra resterà fruibile fino al 14 luglio 2023, con ingresso libero, negli orari di apertura della biblioteca.

