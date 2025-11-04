 Da venerdì una perturbazione autunnale colpirà la Sicilia, attese piogge e temporali

martedì 04 Novembre 2025 - 12:15

Meteo Messina. Ecco cosa ci attende dal 5 al 7 novembre nel territorio

Sostanzialmente il mese di novembre è iniziato proprio come ottobre, con questo tipo di variabilità positiva, tipica della mezza stagione, caratterizzata da lunghi periodi asciutti e soleggiati, alternati a brevi momenti instabili, con locali piogge e qualche veloce scroscio di pioggia o rovescio. Il problema è che finora sono mancate le perturbazioni organizzate, quelle capaci di portare le piogge diffuse su ampie fasce di territorio. Purtroppo in queste settimane abbiamo visto solo gocce fredde, o resti di perturbazioni in quota, che hanno prodotto precipitazioni sparse, distribuite irregolarmente sul territorio, lungo le fasce costiere (dove non esistono sorgenti), mentre a monte di acqua ne è caduta poca.

Il problema deriva dal fatto che sono mancate le depressioni mediterranee, ossia quelle aree di bassa pressione che si formano fra l’Africa e l’Italia, strutturate nei bassi strati, e quindi capaci di produrre venti intensi, in grado di estendere le precipitazioni fino alle aree più interne (lì dove nascono le principali sorgenti che riforniscono le nostre città). Ma forse, se non ci saranno grossi intoppi barici, entro la serata di venerdì 7 novembre la prima perturbazione organizzata d’autunno potrebbe interessare la Sardegna e la Sicilia, portando piogge e temporali. Ancora ci sono notevoli discrepanze fra i modelli, ma le probabilità dell’arrivo di nuove piogge, entro il fine settimane, stanno aumentando.

maltempo

Mercoledì 5 novembre 2025

Sarà una giornata contraddistinta da un cielo parzialmente nuvoloso o poco nuvoloso, salvo temporanei annuvolamenti che si vedranno nell’area dello Stretto di Messina e sulla fascia tirrenica orientale. Verso sera prevalenza di cielo poco nuvoloso quasi ovunque. Temperature massime ancora molto miti, fino a +21°C +22°C, minime sui +16°C. Venti deboli settentrionali e mari da poco mossi a quasi calmi.

Giovedì 6 novembre 2025

Ci aspetta una giornata soleggiata, con un cielo sereno o poco nuvoloso. Verso sera delle velature si affacceranno da ovest, mentre nei bassi strati la ventilazione inizierà a ruotare da Sud, divenendo moderata sullo Stretto, segno del peggioramento di venerdì. Temperature massime sui +21°C e minime sui +15°C.

Venerdì 7 novembre 2025

La perturbazione mediterranea dovrebbe raggiungere lo Stretto entro la serata, comportando un drastico aumento della nuvolosità, accompagnato già dal pomeriggio da piogge e temporali che dovrebbero risultare più intensi in serata, con fenomeni anche di moderata o forte intensità sui settori ionici. Venti da Sud in intensificazione verso sera. Mari mossi, fino a molto mosso in serata lo Ionio.

