Dafne Musolino nominata vicepresidente del gruppo di Italia Viva al Senato

La senatrice messinese: "Una nomina che mi spinge a dare ancora di più"

La senatrice Dafne Musolino è la nuova vicepresidente del Gruppo di Italia Viva al Senato. Il Gruppo ha anche proceduto all’integrazione del proprio Ufficio di presidenza, nominando segretaria la senatrice Annamaria Furlan. “Buon lavoro alle colleghe Musolino e Furlan, sono lieta di lavorare con loro. Quella di Italia Viva è una squadra forte e coesa, e faremo un buon lavoro per il bene del Gruppo e del partito”, commenta la capogruppo Raffaella Paita.

“Ringrazio i colleghi senatori per la fiducia che mi hanno accordato”, aggiunge la senatrice Musolino: “Una nomina che dimostra l’apprezzamento per l’impegno profuso a favore del gruppo e del partito, e che mi spinge a dare ancora di più per Italia Viva e la sua straordinaria comunità, con cui condivido pienamente progetto e linea politica”.