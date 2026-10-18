 Dagli scavi al Seguenza spuntano tombe: ipotesi necropoli romana

Dagli scavi al Seguenza spuntano tombe: ipotesi necropoli romana

Redazione

Dagli scavi al Seguenza spuntano tombe: ipotesi necropoli romana

domenica 18 Ottobre 2026 - 18:24

Secondo la Soprintendenza si tratterebbe di una struttura databile tra il IV e il V secolo dopo Cristo

MESSINA – Lavori di efficientamento energetico al liceo Seguenza di Messina. Lo scorso mercoledì sono state trovate tre tombe durante le operazioni di scavo. E sono in corso le analisi degli esperti della Soprintendenza ai beni culturali. In ogni caso, i lavori continueranno. Secondo la Soprintendenza, si tratterebbe di una struttura databile tra il IV e il V secolo dopo Cristo.

In particolare, sono stati trovati una tomba alla Cappuccina e dei frammenti ossei. A guidare la ricerca Maria Ravesi, funzionaria direttiva della sezione archeologica. Ed è stato avviato un confronto tra la Soprintendenza guidata da Orazio Micali, l’impresa e il responsabile del procedimento della Città metropolitana. L’obiettivo è coniugare le esigenze dei lavori con la tutela archeologica.

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