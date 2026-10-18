Messina beffato sul finale: la Leonzio pareggia al 94′

Biancoscudati raggiunti all'ultimo respiro

MESSINA – Il Messina e la Leonzio impattano sul due a due al termine di una gara pirotecnica. Nella sesta giornata del campionato di Eccellenza, girone B Sicilia, i biancoscudati sfiorano la rimonta, ma vengono beffati proprio nei minuti di recupero, dovendosi accontentare di un punto.

Primo tempo inaspettato

Il primo tempo si è chiuso in modo inaspettato con la Leonzio in vantaggio di una rete. Il Messina ha provato a fare la partita fin dalle prime battute, creando diverse occasioni, ma senza trovare la via del gol. Al contrario, in una delle rare sortite offensive degli ospiti, la retroguardia giallorossa ha subito il gol che ha indirizzato momentaneamente la sfida, punendo eccessivamente la mole di gioco prodotta dai padroni di casa.

La reazione nella ripresa targata Kragl

La musica è cambiata nella ripresa. A fare la differenza è stato Kragl, autore di una decisiva doppietta. In pochi minuti, l’austriaco ha prima pareggiato i conti e poi siglato il gol del momentaneo sorpasso, infiammando il pubblico del San Filippo e regalando il vantaggio ai suoi.

La beffa finale al 94′

Quando la vittoria sembrava ormai in cassaforte per i padroni di casa, è arrivata la doccia fredda. Al novantaquattresimo minuto, in pieno recupero, la Leonzio ha trovato la rete del definitivo due a due, approfittando di una disattenzione difensiva e spegnendo i sogni di gloria dei biancoscudati proprio all’ultimo respiro.

Foto dalla pagina Fb dell’Acr Messina.