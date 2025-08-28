Dal 15 al 20 settembre, torna il Reggio Calabria Filmfest

Il tema di quest’anno, “Bellezza eterna, identità viva”, è dedicato all’attrice reggina Gianna Maria Canale

REGGIO CALABRIA – La città di Reggio Calabria si prepara ad accogliere il grande cinema. Dal 15 al 20 settembre 2025 si terrà infatti la diciannovesima edizione del Reggio Calabria FilmFest (RCFF) – Festival dello Stretto, che quest’anno approda in nuove e prestigiose location nel cuore della città: Piazza Giuseppe De Nava, la Biblioteca comunale Pietro De Nava, il Cine-teatro Odeon e il MArRC – Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, sempre più punto di riferimento culturale sotto la guida del direttore Fabrizio Sudano.

«Siamo lieti di ospitare alcuni appuntamenti del FilmFest – ha dichiarato Sudano – perché il cinema, come l’archeologia, è racconto, memoria e visione. Portare la settima arte all’interno del Museo significa rafforzare il dialogo tra passato e presente, unendo comunità e patrimonio in un linguaggio universale».

Il tema di quest’anno, “Bellezza eterna, identità viva”, è dedicato all’attrice reggina Gianna Maria Canale e sarà al centro di un fitto programma di eventi: proiezioni, talk show, masterclass, presentazioni di libri e concorsi, oltre a momenti di approfondimento culturale e sociale. Non mancheranno ospiti di rilievo – attori, registi ed esperti – che animeranno sei giorni di cinema e incontri.

Il direttore generale del RCFF, Michele Geria, sottolinea l’importanza del legame con la città: «Abbiamo voluto riaffermare il rapporto profondo tra il cinema e l’identità reggina. Gianna Maria Canale è il simbolo di questa edizione: una bellezza eterna che rappresenta la forza di un territorio vivo. I luoghi che ospitano il Festival non saranno semplici scenari, ma protagonisti di un dialogo costante tra memoria, cultura e contemporaneità». Geria ha inoltre evidenziato come il concorso ufficiale “Il Bergamotto d’Argento” registri quest’anno una significativa presenza calabrese: «Il 30% dei lungometraggi in gara è stato realizzato in Calabria da registi calabresi, segno della vitalità di un cinema che cresce sul territorio e parla al mondo con le sue radici».

Novità di questa edizione è la direzione artistica affidata a Gianlorenzo Franzì, figura di spicco del panorama cinematografico e ideatore del Lamezia International Film Fest. «Sono felice e onorato di portare la mia esperienza a Reggio Calabria – ha dichiarato Franzì – un festival che conosco bene e a cui sono legato. Ringrazio il direttore generale Geria e la Calabria Film Commission, che da anni sostiene con convinzione le principali rassegne della regione».

Il programma conferma inoltre le storiche sezioni del Festival, come il concorso di cortometraggi Millennial Movie, che quest’anno ha registrato un’ampia partecipazione di giovani registi, attori e attrici. Tutti i dettagli sugli eventi e gli ospiti saranno presentati in una conferenza stampa nei prossimi giorni.

Reggio Calabria, dunque, si prepara a vivere cinque giornate intense, in cui la città sarà avvolta dalla magia e dal fascino del cinema: un linguaggio universale che da questo angolo del Mediterraneo dialogherà con il mondo.