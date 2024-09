Dal 16 settembre MoveMe, 50 euro per l’abbonamento Atm

Parte la campagna. Basile: "Utilizziamo di più i mezzi pubblici"- Ecco come fare

MESSINA – Da lunedì 16 settembre parte la campagna MoveMe. L’abbonamento annuale per bus e tram è di 50 euro e si potrà viaggiare su tutti i mezzi di Atm a Messina. L’operazione va fatta interamente online sul sito dell’azienda. “Oggi il nostro sistema di trasporto pubblico locale è un fiore all’occhiello per la nostra città, Cambiamo insieme il modo di muoverci. Utilizziamo di più i mezzi pubblici”, mette in evidenza il sindaco Federico Basile.

Nel mese di gennaio, Atm aveva annunciato che l’abbonamento MoveMe aveva raggiunto quota 28mila. E a luglio il sindaco Basile ne aveva preannunciato il ritorno. “Siamo tra le prime città di Italia ad avere l’abbonamento interamente online”, aveva affermato in quell’occasione il presidente Campagna.

In base a un semplice calcolo, l’abbonamento a prezzo agevolato è conveniente. Il costo è aumentato, da 20 a 50 euro, rispetto al passato. Ma rappresenta comunque un risparmio evidente rispetto ai 250 euro di abbonamento annuale standard.

