Dal Brasile a Messina e poi l'emozione della maturità, il diploma di Marcelo VIDEO - Tempostretto

Da più di 20 anni in Italia, racconta il sostegno di una compagna di classe speciale: la signora Roberto, sui banchi da settantenne

MESSINA – Non solo l’emozione per il diploma della signora Francesca Roberto, all’età di 73 anni, all’Istituto “Jaci”. Tra i suoi compagni di classe, anche lui fresco di maturità dopo quattro anni di scuola serale, il brasiliano Marcelo De Carvalho De Sousa, che rivela: “Da più di vent’anni vivo in Italia e mi sono rimesso in discussione studiando sodo per ottenere il diploma, Nei momenti difficili, tra le difficoltà della lingua e soprattutto quelle della matematica, davvero ostica per chi ha più di cinquant’anni come me, Francesca è sempre stata al fianco mio e dei compagni. Sempre con una parola di sostegno”.

Dopo il diploma la laurea: ecco il prossimo obiettivo di De Sousa, che parla un italiano arricchito dalla tipica cadenza brasiliana. “Il settore del turismo mi attrae molto e quando vengono i miei connazionali mi piace descrivere il territorio, trasmettere quello che ho appreso qui”, spiega con passione.