Dal Pd a Sud chiama Nord: anche la politica al fianco di Giovanna Bicchieri dopo l’aggressione

Presa di posizione dei rappresentanti di diversi partiti Hyerace e De Luca. E anche Azione ha condannato il gesto: "Ingiustificabile"

MESSINA – L’aggressione subita da Giovanna Bicchieri, segretaria generale della Cisl Funzione Pubblica, avvenuta dopo una riunione all’Asp e denunciata dal sindacato ieri mattina, 10 dicembre, non ha lasciato indifferente il mondo della politica.

Hyerace, Pd: “Violenza ingiustificabile”

Il primo a intervenire il giorno dopo la vicenda è stato Armando Hyerace. Il segretario provinciale del Pd ha espresso “piena solidarietà e vicinanza da parte mia e dell’intero Pd messinese a Giovanna Bicchieri, segretaria generale FP della Cisl. Un atto di violenza inaccettabile assolutamente ingiustificabile. Gli episodi di aggressione fisica e verbale contro chi si impegna quotidianamente per la difesa dei diritti dei lavoratori non solo sono un atto vile, ma rappresentano anche un grave attacco alla democrazia e alla libertà sindacale, che sono pilastri fondamentali della nostra convivenza civile”.

De Luca, ScN: “Si adottino misure immediate”

E nelle stesse ore, anche Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, ha preso posizione: “Abbiamo appreso con sgomento dell’aggressione subita da Giovanna Bicchieri, segretaria generale della Cisl Funzione Pubblica Messina, al termine di una riunione presso la sede dell’Asp. Un atto vile e inaccettabile, che condanniamo con fermezza, ribadendo il nostro sostegno alla vittima e al sindacato Cisl, da sempre in prima linea nella difesa dei lavoratori e della dignità professionale”. De Luca ha chiamato personalmente Bicchieri, come riferito in una nota, e ha presentato un’interrogazione al Parlamento siciliano. E poi ha chiesto “che si adottino misure immediate e adeguate nei confronti dell’autore di tale atto vergognoso, ma riteniamo altrettanto necessario che venga valutata una sanzione anche per la sigla sindacale di appartenenza, con l’espresso divieto di partecipare a trattative sindacali future che riguardano l’amministrazione regionale. La violenza, sia fisica che verbale, non può e non deve trovare spazio nelle sedi deputate al confronto e al dialogo”.

Ferrara, Azione: “Fatto molto grave”

Poi è toccato ad Azione Messina, con il segretario provinciale Andrea Ferrara a esprimere la solidarietà del partito: “Ciò è molto grave. Noi tutti, con fermezza, condanniamo ogni atto di violenza nei confronti dei lavoratori e di chi difende i loro diritti in prima linea. L’ attività sindacale è caratterizzata da un impegno quotidiano a stretto contatto con i lavoratori e le lavoratrici e con tutte le problematiche ad esse connesse. Aggressioni verbali, morali, o peggio fisiche, non fanno altro che farci comprendere quanto sia difficile questo momento. Alla segretaria provinciale Giovanna Bicchieri esprimiamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione e l’invito a proseguire nella salvaguardia del diritto al lavoro e nello stesso tempo auspichiamo che le Forze dell’Ordine possano fare chiarezza su quanto accaduto e identificare i responsabili della vile aggressione”.