Dal 'tavolo' reggino Sacal sul trasporto aereo slancio all'Area integrata dello Stretto - Tempostretto

L'impegno a istituirla della vicepresidente della Regione Calabria Princi: avvieremo il confronto col nuovo Governo regionale siciliano

REGGIO CALABRIA – Si è riunito presso l’Aeroporto dello Stretto il tavolo di lavoro convocato dalla Regione Calabria relativo agli oneri di servizio finalizzati a sostenere nuove rotte aeree.

Il tavolo, convocato dalla Regione Calabria, si inquadra nell’ambito dell’Accordo per l’Istituzione dell’Area Integrata dello Stretto stipulato fra le Regioni Calabria e Sicilia e le Città Metropolitane.

Il tavolo ha visto la partecipazione dell’Amministratore Unico della Sacal, Marco Franchini, che ha ospitato la riunione e del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Mario Mega.

La Regione Calabria e le Città Metropolitane erano rappresentate, oltre che dai propri delegati tecnici, anche dai vertici delle Amministrazioni: il vicepresidente della Giunta regionale Giusi Princi, i sindaci metropolitani di Reggio Calabria e Messina, Carmelo Versace (facente funzioni) e Federico Basile, il sindaco e l’assessore comunale ai Trasporti di Reggio Calabria, Paolo Brunetti (facente funzioni) e Domenico Battaglia.

Dalla Regione 13 milioni che si aggiungono ai 3 milioni statali

Ha salutato i partecipanti la Vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi, che preliminarmente ha sottolineato l’importanza della condivisione delle scelte con tutti gli Enti coinvolti, motivo per il quale la Regione ha anticipato in questo tavolo tutte le valutazioni che poi saranno oggetto delle determinazioni della conferenza dei servizi che a breve sarà convocata dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, su delega già ricevuta dal ministro a Infrastrutture e Trasporti Enrico Giovannini.

La vicepresidente ha confermato l’impegno della Regione a stanziare 13 milioni di euro per finanziare gli oneri di servizio dall’aeroporto di Reggio Calabria, che si aggiungono ai 3 milioni di fondi statali; la Giunta regionale ha infatti deliberato il 7 settembre lo stanziamento.

Basile: sosterremo ogni sinergia tra le due sponde

Il sindaco metropolitano di Messina Basile ha assicurato il sostegno concreto del proprio Ente a tutte le politiche destinate a potenziare le sinergie fra le due sponde dello Stretto, intendendo con la propria presenza dare diretta testimonianza di tale forte volontà.

Obiettivo: voli per Torino, Venezia e Bologna

Franchini ha illustrato gli importanti interventi che grazie ai finanziamenti statali e regionali si stanno attuando citando, oltre alle risorse messe a disposizione per gli oneri di servizio e ai 25 milioni euro dell’emendamento a firma del deputato reggino Francesco Cannizzaro i 6 milioni – sempre da parte della Regione – destinati a rendere stabili i collegamenti mattino/sera con Roma e Milano.

I rappresentanti tecnici e politici degli Enti, alla luce delle assicurazioni di Marco Franchini e della relazione tecnica della Regione, che ha evidenziato i dati sulle esigenze di mobilità con particolare riferimento agli spostamenti per motivi sanitari e di studio, hanno convenuto sull’opportunità d’assicurare i collegamenti verso Torino, Venezia e Bologna, approfondendo ulteriori aspetti di dettaglio.

Intermodalità, stalli del car sharing nell’area aeroportuale

I sindaci Versace e Brunetti hanno chiesto un potenziamento dell’intermodalità presso lo scalo reggino e s’è dunque avviata una discussione tecnica in merito, con l’impegno ad ospitare gli stalli del car sharing nell’area aeroportuale.

Trasporti nell’area dello Stretto, tariffe integrate allo studio

Il delegato tecnico ha illustrato lo stato di avanzamento del progetto d’integrazione tariffaria in corso di condivisione fra Ministero delle Infrastrutture, Regione Calabria e aziende di trasporto delle due città metropolitane.

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Mario Mega, ha prospettato le criticità e le soluzioni per assicurare il trasporto collettivo integrato, analizzando i collegamenti ferroviari e su gomma. Inoltre ha fortemente ribadito la necessità d’estendere l’orario dei collegamenti marittimi.

La Princi sui trasporti: istituiremo l’Area integrata dello Stretto

La vicepresidente della Regione ha inoltre confermato la volontà di portare a termine l’istituzione dell’Ente di governo dell’Area integrata dello Stretto per una governance unitaria del trasporto nello Stretto, impegnandosi ad avviare le interlocuzioni col nuovo Governo regionale siciliano.

Fin da subito la Regione Calabria farà la sua parte per assicurare una integrazione tariffaria dei servizi di trasporto pubblico locale, oltre a convocare apposita riunione incentrata sui collegamenti ferroviari e con autobus di competenza regionale.

