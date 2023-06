"Dall'1 luglio stop agli spettacoli al Teatro antico", attacco al vetriolo di De Luca a Schifani - Tempostretto

Un emendamento per modificare la norma su gestione parchi archeologici. Il sindaco: "Il sistema va cambiato. L'assessore Scarpinato mi ha dato ragione ma il presidente della Regione lo ha sconfessato"

TAORMINA – “Smontare il sistema Taormina che ha determinato il dissesto economico finanziario dell’ente significa smontare una visione della gestione della cosa pubblica stile pupi e pupari che offende la politica siciliana”. Lo dichiara il sindaco di Taormina Cateno De Luca commentando la presa di posizione del presidente della Regione Renato Schifani nei confronti degli assessori della sua giunta colpevoli di aver dialogato con il primo cittadino della Perla dello Jonio.

“Solidarietà all’assessore”

“Se il presidente della Regione siciliana Renato Schifani vuole la guerra, afferma De Luca, guerra sia. Voglio innanzitutto manifestare la mia solidarietà all’assessore regionale ai Beni Culturali Francesco Scarpinato, reo di aver svolto pienamente e in autonomia il suo ruolo istituzionale aprendo al confronto con il sottoscritto nell’interesse di Taormina. Mi dispiace sinceramente per l’assessore Scarpinato sminuito e smentito dal suo Presidente per mera acredine e vendetta nei miei confronti proprio da parte di Schifani. È chiaro che la gestione della macchina amministrativa regionale – prosegue De Luca – non tiene conto delle prerogative del territorio e non è in linea con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione della pubblica amministrazione.

“Io non ci sto”

Non ho alcun timore, né remora alcuna nell’affermare che il presidente Schifani sta continuando a proteggere la gestione di tutti i siti archeologici siciliani nelle mani di alcune società private e di alcuni impresari degli spettacoli i quali pretendendo che i Comuni debbano subire i costi per garantire l’ordine pubblico, il decoro urbano e lo smaltimento dei rifiuti. Io non ci sto! Sto predisponendo l’ordinanza sindacale per vietare dal 1 luglio in poi lo svolgimento dei grandi eventi al Teatro Antico di Taormina perché il suolo pubblico per raggiungerlo è del comune di Taormina che finalmente ha un Sindaco degno di questo nome”.

Un emendamento per modificare la normativa su gestione parchi archeologici

Con una nota indirizzata al presidente della Regione Schifani, al presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno e per conoscenza all’Assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato e all’assessore regionale del turismo dello sport e dello spettacolo Elvira Amata, il leader di Sud chiama Nord ha chiesto agli organi di governo di far propria la proposta emendativa al disegno di legge “Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme” (n. 21/A Stralcio I)”, da sottoporre all’esame dell’Aula. Nello specifico Sud chiama Nord pone al centro del dibattito la proposta emendativa al disegno di legge “Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme”.

“A causa dell’intensa e improcrastinabile attività dovuta alla mia recentissima elezione a sindaco di Taormina, spiega Cateno De Luca, non mi è purtroppo stato possibile partecipare alle sedute della II Commissione, in particolare non mi è stato possibile partecipare all’esame del disegno di legge in oggetto sul quale la II Commissione ha proceduto al voto finale il 13 giugno scorso. Ho dunque presentato un proposta emendativa chiedendo che il Governo regionale la faccia propria e la sottoponga, ai sensi di regolamento d’aula, all’attenzione dell’Aula per la discussione e la successiva votazione. L’emendamento in questione incide sulla normativa afferente i parchi archeologici e mira a rendere i comuni nei quali i beni immobili dei parchi archeologici ricadono partecipi non solo degli oneri derivanti dall’ingente afflusso turistico ma anche dei ricavi e ciò al fine di dare ristoro dei maggiori oneri sostenuti dai comuni discendenti dalla circostanza di avere nel proprio territorio beni archeologici di altissimo valore turistico.

La richiesta

“Chiedo che ai comuni o alle unioni di comuni nel cui territorio i beni immobili del parco ricadono, previa stipula di apposite convenzioni con l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, venga riconosciuto il 10 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso ai beni del parco per destinarla al ristoro dei maggiori oneri sostenuti per garantire il servizio di viabilità, la sicurezza ed il decoro urbano e i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ivi inclusi le prestazioni effettuate in plus orario dal personale comunale con qualifica non dirigenziale”

“Un ristoro al Comune”

Inoltre, l’emendamento mira a riconoscere un ristoro al comune o all’unione di comuni nel cui territorio i beni immobili del parco ricadono nel caso in cui un bene immobile di competenza del parco venga dato in concessione a privati per attività aventi scopo di lucro. Un ristoro corrispondente al 20 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso suddiviso in parti eguali tra il comune e il parco. Viene anche prevista, inoltre, la possibilità per il comune o per l’unione di comuni, dietro espressa richiesta, la possibilità dell’utilizzo esclusivo dei beni archeologici ricadenti nel territorio di competenza per almeno 120 giorni all’anno.

“Chiediamo di non essere ospiti a casa nostra”

“Ciò che accade a Taormina e che sto vivendo sulla mia pelle da primo cittadino è quanto accade in tutti quei comuni in cui sono presenti siti archeologici gestiti dalla Regione, le cui scelte vengono subite dagli amministratori e dalle comunità. Chiediamo di non essere ospiti a casa nostra e di poter gestire in maniera efficace ed efficiente i siti e tutto ciò che ruota attorno ad essi. Ora dovrà essere il Presidente Renato Schifani a non presentare questa norma di buonsenso che restituisce ai comuni ciò che già incassavano fino al 2015 costringendomi ad emettere ordinanza per bloccare lo svolgimento dei grandi eventi al Teatro Antico di Taormina dal 1 luglio in poi”