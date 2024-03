Dalla Giornata della memoria alla “primavera della legalità” di Addiopizzo

Dopo le iniziative di ieri per ricordare le vittime delle magie, nuovi appuntamenti fino al 23 maggio

MESSINA – Dalla lettura dei nomi delle vittime delle mafie alle letture e agli incontri sul tema della lotta alle mafie. In primo piano Libera, Addiopizzo, Anymore Onlus e Cgil. Tante le iniziative ieri in città per la XXIX Giornata nazionale dedicata alla memoria e all’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Su iniziativa del Kiwanis Club Antonello da Messina e CittadinanzAttiva Sicilia – Assemblea Territoriale Giostra Antudo, presieduta da Giuseppe Previti, ieri mattina è stata messa una targa nella rotatoria dell’isolato 13 a Giostra. A sua volta, il segretario della Cisl Messina Antonino Alibrandi ha partecipato a manifestazione di Libera a Roma (nella foto con don Luigi Ciotti e Pasquale Campagna).

Nel frattempo, Addiopizzo lancia una serie d’iniziative fino al 23 maggio, quando sarà ricordata la strage mafiosa di Capaci, con la morte del giudice Giovanni Falcone, della magistrata Francesca Morvillo e degli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

“La primavera di legalità” di Addiopizzo

Il Comitato Addiopizzo Messina lancia intanto la campagna “Primavera di impegno e legalità” che si concluderà il 23 maggio con una serie di eventi e attività.

Volantinaggi antiracket

Si effettueranno a Messina una serie di volantinaggi antiracket presso tutti i commercianti presenti lungo i tragitti specificati:

11 aprile con inizio alle ore 17.00 si percorrerà la Via Garibaldi partendo dall’incrocio di Via Tommaso Cannizzaro sino a Piazza Municipio (percorso da effettuarsi sia lato monte, sia lato mare). L’attività di volantinaggio terminerà alle ore 19.30;

18 aprile con inizio alle ore 10.00 si percorrerà il Corso Cavour partendo da Piazza Carducci sino all’incrocio con il Viale Boccetta (percorso da effettuarsi sia lato monte, sia lato mare). L’attività di volantinaggio terminerà alle ore 12.30;

02 maggio con inizio alle ore 17.00 si percorrerà la Via Garibaldi partendo da Piazza Municipio, sino a Piazza Castronovo (percorso da effettuarsi sia lato monte, sia lato mare) . L’attività di volantinaggio terminerà alle ore 19.30;

16 maggio con inizio alle ore 10.00 si percorrerà la Via Cesare Battisti partendo dall’incrocio con il Viale Europa sino all’incrocio con la Via Garibaldi (percorso da effettuarsi sia lato monte, sia lato mare) . L’attività di volantinaggio terminerà alle ore 12.30

23 maggio presso il bene confiscato alla mafia di via Roosevelt si terrà l’estrazione della “LOTTERIA PIO LA TORRE” per il sostegno alle attività di gestione dell’immobile affidato al Comitato Addiopizzo.

Altre attività saranno comunicate successivamente e si svolgeranno presso la sede di via Roosevelt aperte alle scuole e alla cittadinanza.

