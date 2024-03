Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Gli appuntamenti a Messina e provincia

La “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” promossa da Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie APS, giunta alla sua ventinovesima edizione, rappresenta un’occasione concreta per chiedere Verità e Giustizia e fare Memoria Viva, memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie. Persone, rese vittime dalla violenza mafiosa, che rappresentano storie, scelte e impegno. Lo stesso impegno che viene portato avanti dalle centinaia di familiari che camminano con Libera e che ne costituiscono il nucleo più profondo ed essenziale. Ogni anno, il primo giorno di primavera, si cammina al loro fianco, per sostenere le loro istanze e rinnovare la memoria collettiva.

Il 21 marzo a Roma avrà luogo la manifestazione nazionale: Roma Città Aperta è lo slogan di quest’anno. Consci della forza criminale e forti della ricchezza di un percorso lungo quasi 30 anni – un percorso di continuo cambiamento dei nostri territori nel segno del noi – si riaccenderanno insieme i riflettori sulla presenza della criminalità organizzata nella Capitale e nel Lazio, così come sui nostri territori, per combattere la pericolosa e sempre più dilagante normalizzazione dei fenomeni mafiosi e corruttivi.

Libera a Messina, che anche quest’anno ha promosso numerose iniziative, i “100 passi verso il 21 marzo” – con il consueto obiettivo di costruire una partecipazione consapevole alla Giornata – parteciperà con una delegazione alla manifestazione nazionale di Roma, di cui faranno parte, tra gli altri, i ragazzi e le ragazze dell’UdU e della Rete degli Studenti Medi, ma anche quelli del Progetto Amunì, realizzato da Libera in collaborazione con l’Ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni di Messina, che prevede il coinvolgimento di un gruppo di minori dell’area penale in percorsi di cittadinanza attiva.

E come ogni anno, in città e in provincia, saranno tante le iniziative realizzate in collaborazione con Libera a Messina dalle associazioni, dalle organizzazioni e dalle scuole: letture dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, incontri e momenti di riflessione contribuiranno a diffondere il messaggio della Giornata.

Di seguito alcuni dei “Luoghi di Memoria e Impegno” di Messina e provincia: