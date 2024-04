Dalla nave fino al Duomo, nasce un percorso pedonale per i turisti che visitano Messina

Il tragitto dal terminal croceristi fino a piazza Duomo, dove sarà possibile ammirare numerosi artisti all'opera

MESSINA – L’obiettivo è quello di valorizzare non solo le bellezze di Messina ma anche i talenti che vi risiedono. Da un’idea dell’Amministrazione comunale, sviluppata in sinergia con l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e il Comitato degli Artisti, ecco il progetto “Visita la Via degli Artisti in piazza Duomo”. Si tratta di un percorso pedonale dedicato ai croceristi che sbarcano a Messina e che scelgono di visitare a piedi la città. L’iniziativa, che sarà presentata lunedì mattina a Palazzo Zanca, prenderà il via dal giorno successivo, martedì 16 aprile. Ogni mattina, dalle 10 sino alle 14, i turisti avranno l’opportunità di effettuare un percorso pedonale (individuabile attraverso un Qr code) che parte da piazza Unione Europea e si snoda, attraverso la visita a musei, chiese e monumenti, sino in piazza Duomo, dove sarà possibile ammirare numerosi artisti all’opera.

La presentazione del progetto

I dettagli dell’iniziativa verranno illustrati lunedì 15 aprile, alle ore 10.30, nella sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile e gli assessori alle Politiche giovanili Liana Cannata e alle Politiche culturali Enzo Caruso. Parteciperanno alla conferenza anche Cristina Laurà in rappresentanza dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e il Comitato degli Artisti.