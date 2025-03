Dalla Questura di Messina 10 avvisi orali, 1 Daspo e 4 fogli di via obbligatoria

Li ha emessi il questore Annino Gargano. Dal traffico di droga ai furti nei cimiteri, diversi i reati

MESSINA – Li ha emessi il questore Annino Gargano come autorità provinciale di sicurezza pubblica. Si tratta di 10 avvisi orali, un Daspo Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) e 4 fogli di via obbligatoria.

In particolare, all’esito dell’attività istruttoria svolta dalla Divisione anticrimine della Questura, 7 avvisi orali

sono diretti a sette persone già note alle forze dellordine, con numerosi precedenti. E destinatari lo scorso mese di novembre dell’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Messina nell’ambito di un’operazione svolta nei confronti di 23 indagati. L’attività investigativa della Squadra mobile aveva consentito di individuare gli appartenenti a una associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga a Santa Lucia sopra Contesse.

Furti nei cimiteri delle province di Messina e Palermo



Ulteriori 2 avvisi orali sono stati emessi, su proposta del commissariato di S. Agata di Militello, nei

confronti di chi, oltre ad avere numerosi precedenti penali, ha commesso furti nei cimiteri delle province di Messina e Palermo. I due erano stati arrestati per questi reati.

Non poteva andare alle partite di basket ma ci andava lo stesso



Inoltre, un avviso orale è stato adottato dal questore, su proposta della Compagnia Carabinieri “Messina Sud”, nei confronti di una persona con precedenti penali e di polizia, valutata la sua “pericolosità sociale”.

Un Daspo è stato emesso dal questore nei confronti di un soggetto resosi autore di plurime violazioni dello stesso provvedimento già a suo carico e in corso di esecuzione. Ovvero, un divieto per 2 anni d’accesso alle manifestazioni sportive relative ai club di basket professionisti e dilettanti. In particolare, l’istruttoria svolta dalla Divisione anticrimine ha consentito di accertare che lo stesso ha assistito a due incontri di basket del campionato “Under 13” maschile e di minibasket, in entrambi i casi effettuando anche una invasione di campo. Ancora più grave che si tratti di atleti minorenni, oltre al “mancato ravvedimento”. Da qui un Daspo di cinque anni.

I fogli di via

Il questore ha pure dottato 4 fogli di via obbligatori nei confronti di 4 pregiudicati. In particolare, due provvedimenti sono stati emessi, su proposta delle Volanti, nei confronti di due catanesi, con divieto di

ritornare a a Messina per un anno. Un altro foglio di via, su proposta del commissariato di Patti, nei confronti di un tunisino al quale è stato fatto divieto di ritorno nel Comune di Gioiosa Marea per un anno. Un ultimo foglio di via è stato adottato, su proposta del commissariato di Sant’Agata di Militello, nei confronti di un catanese, già destinatario di analoghi provvedimenti, al quale è stato fatto divieto di ritorno nel Comune di S. Agata di Militello per un periodo di 3 anni.