Consiglio regionale, Falcomatà: “pericolosa coincidenza di indirizzo politico tra controllore e controllato”

sabato 20 Dicembre 2025 - 08:46

Giuseppe Falcomatà, avverte la maggioranza sulla Commissione Vigilanza: “Occhiuto le restituisca il valore assoluto di democrazia”

REGGIO CALABRIA – “La scelta di non assegnare la presidenza della Commissione Vigilanza del Consiglio regionale alle forze di minoranza rappresenta un vulnus democratico” – sono le parole del Consigliere regionale del Partito Democratico, Giuseppe Falcomatà che aggiunge: “impossibile decifrare le motivazioni di una scelta che apre ad una pericolosa coincidenza di indirizzo politico tra controllore e controllato. Messe in discussione trasparenza, indipendenza e l’imparzialità di un organo consiliare di controllo e di garanzia del pubblico interesse”.

“Paradossale il fatto che – ha aggiunto – mentre il Governo nazionale proponga la riforma della giustizia, concentrandola sulla separazione delle carriere, la maggioranza del Consiglio regionale della Calabria, espressione dello stesso Governo, vada a ledere il principio istituzionale della separazione dei poteri. Un principio, a mio avviso inderogabile, secondo cui il ‘controllore’ non può e non deve essere una costola del ‘controllato’ e la cui violazione genererebbe per forza di cose un evidente e macroscopico conflitto d’interesse”.

“Una legislatura che inizia col piede sbagliato per il centrodestra che – ha concluso la nota – dopo aver modificato e calpestato lo Statuto, modificandolo per evitare il referendum popolare, adesso vuole mortificare un presidio di trasparenza. Intervenga il Presidente Occhiuto e restituisca alla Commissione Vigilanza il suo valore assoluto di democrazia”.

