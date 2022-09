Dalla Regione alla Camera dei deputati, Calderone vince a Barcellona - Tempostretto

Prevale all'uninominale l'esponente di Forza Italia

Con 60.592 voti e il 35,36 per cento, Tommaso Calderone vince nel collegio di Barcellona/Enna all’uninominale. Già deputato regionale, l’esponente di Forza Italia conquista il seggio alla Camera dei deputati per la coalizione di centrodestra. Ad arrivare seconda è Valentina Costantino (“Sud chiama Nord”), per “De Luca sindaco di Sicilia”, con il 20,28 per cento e 34.748 voti.

La leadership di Calderone e il risultato di “Sud chiama Nord”

Nel giorno della vittoria del centrodestra a livello nazionale, si conferma la leadership in Forza Italia di Calderone, mentre colpisce il risultato di Sicilia Vera, a conferma di un maggiore radicamento della forza politica di De Luca.

Inoltre, sempre nel collegio uninominale, Katia Baglio (M5S) ottiene il 20,09; Giuseppe Arena (centrosinistra) si ferma al 16,74; Fabrizio Pulvirenti (Terzo polo) al 3,80%; Mario Pietro Coppolino (Italexit) 1,82; Giuseppe Antonio Di Natale ((Italia sovrana e popolare) 0,78; Gaspare Di Stefano (Unione popolare) 0,69; Patrizia La Monica (Vita) 0,45.

Articoli correlati