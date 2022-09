Messina a due velocità: il deserto delle segreterie e il fenomeno De Luca - Tempostretto

A parte il M5S e il super organizzato De Luca a Fiumedinisi, mancano sezioni e comitati elettorali

MESSINA Qui un tempo c’era la politica. Ora quasi il deserto. Mentre Cateno De Luca si rivela il leader di una macchina organizzativa solidissima, e decide di allestire il suo quartiere generale dalla “sua” Fiumedinisi, a partire dalle 14 in coincidenza con le regionali, quasi tutto il resto latita. Bocche cucite, segreterie chiuse, comitati elettorali inesistenti.

Una menzione a parte merita la vitalità in sede del M5S, che vede scampare il pericolo di una sparizione e ora, secondo il deputato regionale Antonio De Luca, “punta a essere il primo partito in Sicilia”. Ma, fatta eccezione per il gruppo di FdI “Vento dello Stretto” e soprattutto per il comitato elettorale Cinquestelle, tutto il resto è vuoto. Il viaggio di Tempostretto stanotte ci ha visto davanti porte chiuse e l’assenza di partiti con sezioni e partecipazione popolare. Solo le segreterie dei singoli candidati reggono ma non hanno la stessa forza simbolica di un partito o di uno schieramento.

Come possono pretendere di vincere le elezioni partiti come il Pd se non possiedono nemmeno un luogo aperto alla cittadinanza e al confronto? Forte delle sue strutture e del consenso strutturato negli anni, il centrodestra regge, anche se non ha più di un tempo. Non esiste nemmeno un comitato per Schifani presidente e all’uninominale il primato è messo in discussione da “Sud chiama Nord”.

Così Cateno De Luca si appresta a eleggere i suoi parlamentari nazionali e, secondo gli exit poll, potrebbe essere lui ad arrivare secondo dietro il senatore Schifani nella corsa alla presidenza della Regione siciliana. Lui che dell’organizzazione ha fatto un suo caposaldo. Qualcosa vorrà pur dire.

