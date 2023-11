Dalla Sicilia al Musical “Cats”: Elga Martino e Viviana Salvo in tour

Originarie di Barcellona Pozzo di Gotto e Santa Lucia del Mela, Elga Martino e Viviana Salvo sono tra i protagonisti del musical “Cats” di Piparo

MESSINA – Sold out anche a Messina per il musical “Cats” del regista Massimo Romeo Piparo, che vede tra le protagoniste due siciliane del messinese. Si tratta di Elga Martino, di Barcellona Pozzo di Gotto e di Viviana Salvo, originaria di Santa Lucia del Mela.

Chi sono Elga e Viviana

Siciliane ma, soprattutto, artiste dallo stesso bagaglio culturale, entrambe hanno studiato danza a passi di jazz presso la scuola dei Maestri e coreografi Gianni Martino ed Edvige Giusto, la “Sicilia danza Musical School”.

La 24enne Elga Martino, figlia di Gianni Martino ed Edvige Giusto, inizia il suo percorso a soli 3 anni. Diplomata al liceo artistico, vola a Milano per studiare alla MTS! Musical The School e fra il 2019 e il 2022 inizia la sua carriera con “Hair il Musical” nel ruolo di Crissi. Dal 2022 è invece tra i protagonisti di “Cats” nel ruolo di Tantomile.

Viviana Salvo, di 29 anni, inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo a Nizza, in Francia, presso l’accademia “OffJazz” dove si specializza in musica moderna jazz. Il suo percorso la porterà a girare tutto il mondo: prima in Svizzera, poi in India e quindi di nuovo in Francia per gli Studi della Disney. Tra i suoi ultimi impegni accademici, la specializzazione in musical presso la SDM di Milano con “The Addams Family” di Claudio Insegno.

L’esperienza a “Cats”

Elga e Viviana raccontano la loro esperienza con il musical “Cats” dove nel cast troviamo anche altre due siciliane: Cristina La Gioia, di Messina e Franceca Iannì di Capo d’Orlando.

«Questo spettacolo -racconta Elga Martino mi ha fatto ricordare il nostro passato e il nostro percorso alla Sicilia Danza Musical School, abbiamo ritrovato tutto quello che abbiamo studiato negli anni. Portarlo nel palco è bellissimo ed è altrettanto bello condividere questa esperienza con tanti altri artisti di talento che hanno molto da trasmettere».

«L’emozione più grande -aggiunge Viviana Salvo- credo sia stata quella di condividere uno dei più grandi palchi italiani, il Sistina di Roma, con artisti di alto livello e di portare tutta la mia arte sulla scena, non soltanto in qualità di ballerina».

Il Musical

“Cats” è prodotto dalla PeepArrow Entertainment in collaborazione con il teatro Sistina, su licenda di The Really Useful Group, London. Il musical, oltre a Messina, ha già registrato ottimi risultati anche a Roma e Napoli e fino a gennaio sarà in scena a Genova, Torino e Milano. Sbarcherà, quindi, a Bologna, Trieste, Firenze e Bari fino a marzo 2024. Il musical esplora a suon di musica e di danza è stato riadattato dal regista Massimo Romeo Piparo che lo ambienta a Roma. Tra le strade della città eterna le vicende dei 33 gatti protagonisti.