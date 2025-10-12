Dall’Archivio di Stato alla Biblioteca regionale, Messina e la cultura abbandonata

La città non riesce a dare centralità al suo patrimonio. Un deficit di memoria che s'intreccia con il degrado sociale ed economico

di Marco Olivieri

MESSINA – Cercasi cultura. O, meglio, la cultura c’è. E in città sono tanti i pezzi di arte ed espressioni cultruali meritevoli. Ma manca una visione d’insieme. E l’ennesimo appello a salvare l’Archivio di Stato e il suo enorme patrimonio dal trasferimento a Catania (per ora temporaneo) è il simbolo di una Messina dove la cultura è trascurata e marginalizzata. Abbandonata a un passato visto come un Eden che mai più ritornerà. Migliaia di documenti preziosi e antichissimi e nessuno che se ne prenda cura nel quadro di un progetto con al centro Messina, la sua memoria e il suo futuro.

E allora ci si ricorda pure della Biblioteca regionale sotto sfratto. E che merita una sede all’altezza della sua storia. Un tesoro della città con 600.000 volumi, pergamene, giornali, riviste. E c’è pure da rimediare al pasticcio dell’archivio “Quasimodo” che non può essere smembrato. Per non parlare della lentezza esasperante nel realizzare la Cittadella della cultura nella struttura dell’ex “Margherita”.

Un ponte a Messina tra artisti e istituzioni

Ma si può sempre giocare in difesa, come si fa con lo Stato sociale? Prima o poi il gol si prende. Bisogna rilanciare. A Messina serve un ponte. Come abbiamo già scritto, un ponte tra artisti, operatori culturali e istituzioni per far prevalere un’altra idea di città. Un’altra idea da costruire nel segno dell’arte e del risveglio culturale. Nel nome della memoria storica, serve pure un ponte che colleghi passato, presente e futuro. Il tutto in una visione che tenga insieme il progetto in fieri su Antonello da Messina, il nuovo polo museale “Maxxi Med”, il museo “Maria Accascina” e le tante realtà teatrali, musicali e cinematografiche che impreziosiscono Messina.

In una città colpita da una profonda crisi economica, non è un tema secondario. Tutt’altro. Il deficit di memoria e la mancata valorizzazione s’intrecciano con il degrado sociale. Amministrazione, governo regionale e nazionale, deputazione, istituzioni europee, artisti, cittadinanza e operatori culturali sono tutti chiamati ad avere un ruolo centrale nella rinascita.

Piazza Duomo, foto di Rosario Lucà.

