"Per la Casa-museo Antonello da Messina in arrivo i primi 600mila euro" - Tempostretto

Lo annuncia l'assessore Enzo Caruso a conclusione degli eventi sul grande pittore. Al Palacultura la riproduzione di 48 opere messe a disposizione da Michele Salvo

MESSINA – “Antonello aiuterà noi messinesi a ritrovare l’identità perduta”. L’assessore comunale alla Cultura e al Turismo Enzo Caruso conclude la due giorni di eventi dedicati ad Antonello da Messina, annuncia l’arrivo dei primi 600mila euro per la Casa-museo e ribadisce l’importanza, per la città, di riappropriarsi di quest’eredità preziosa. “Messina, città di Antonello” è un’iniziativa che è stata promossa dall’amministrazione comunale, in sinergia con le associazioni Antonello da Messina e Cara beltà-Sicilia, guidate da Milena Romeo, e la collaborazione del Circolo Filatelico Peloritano e di Fai, Archeoclub d’Italia e Rotary. Un contributo significativo è stato dato dalla storica dell’arte Grazia Musolino e dal giornalista Sergio Di Giacomo.

Due le mostre tematiche al Palacultura: una filatelica, a cura del Circolo Filatelico peloritano; la seconda relativa alla riproduzione di 48 opere di Antonello messe a disposizione dall’esponente dell’associazionismo, oltre che socio di Tempostretto, Michele Salvo (in foto nella galleria). A conclusione della giornata è stato emesso un annullo speciale da parte di Poste Italiane, sempre a cura del Circolo Filatelico peloritano. Da ricordare pure l’esposizione della collezione di filatelia tematica “La mia Trinacria e Messina, la Città di Antonello”, a cura del giornalista Cesare Giorgianni.

“La casa-museo su Antonello sarà un grande attrattore turistico”

Ha annunciato Caruso: “Abbiamo appena ricevuto la notizia dalla società di gestione del patto territoriale di Messina, Sogepat, dell’arrivo della prima tranche di 600mila euro, sui due milioni e otto che abbiamo chiesto al ministero, per la realizzazione della Casa-museo di Antonello (in via Monsignor Francesco Bruno, alle spalle del Boccetta, n.d.r.). Un museo virtuale dotato delle più alte tecnologie, che ci consentirà di creare un attrattore. C’è stato un grande contributo di idee da parte mia e degli architetti Carmelo Celona e Luciano Giannone. Idee che Celona ha rielaborato, presentandole per la prima volta in quest’occasione”.

Ha continuato l’assessore ieri al Palacultura: “Un attrattore attorno al quale ricostruire di tutto e di più. Qualcosa di concreto e visibile, che anche le compagnie di crociera cominciano a chiederci. Msc ha proprio domandato che cosa può offire questa città, a un crocerista, su Antonello da Messina. Con la visita al museo regionale e le escursioni, c’è il desiderio di portarsi a casa un ricordo. E il museo assumerà un ruolo importante”. Le associazioni, con capofila Antonello da Messina e Cara beltà-Sicilia, guideranno questo percorso.

Da parte sua, ha evidenziato il sindaco Federico Basile: “A 70 anni della grande mostra d’arte che si svolse a Messina, questi eventi ci fanno rendere consapevoli che la nostra città ha dato i natali ad Antonello, uno dei più grandi pittori del Rinascimento. Da qui il consolidamento del brand Messina – Città di Antonello, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, in vista della realizzazione della Casa-museo. Un museo multimediale e digitale, che si avvarrà delle più alte tecnologie per esaminare l’arte di Antonello e i luoghi dove ha vissuto nel corso della sua permanenza a Messina”.

