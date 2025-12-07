 Dall'Immacolata il "Presepe del bosco" nella parrocchia di San Michele

Redazione

domenica 07 Dicembre 2025 - 21:58

Messina. Ecco quando si può visitare con "un messaggio di pace e una dedica a tutte le persone umili"

MESSINA – Lunedì 8 dicembre, alle 12, dopo la celebrazione eucaristica della solennità dell’ Immacolata delle 11, s’inaugura il nuovo “Presepe del Bosco” nella parrocchia di San Michele. Un presepe realizzato da tre artisti locali: Gianfranco Todaro, Pasquale Cortese e Nino Pino.

Sottolinea il parroco Carlo Olivieri: “I tre artigiani del villaggio di San Michele hanno lavorato per due mesi la sera tardi dopo il lavoro con passione e professionalità, usando materiali ecologici riciclati. Il presepe è immerso in una atmosfera natalizia di musiche luci e canzoni popolari ed è dedicato alla “famiglia del Bosco” e a tutte le persone umili e semplici che desiderano vivere a contatto con la natura, tra fiori animali e piante e con uno stile di vita francescano.. Ci riporta alla prima venuta di Gesù Cristo a Betlemme e alle radici della fede cristiana, ripresa da San Francesco nel Medioevo a Greccio”.

“Al contempo attualizza la presenza di Gesù nella società attuale ferita da guerre violenze e indifferenza e immersa nella confusione e nella paura. Il presepe ci ripropone i valori eterni della solidarietà, fratellanza, dialogo, amicizia, accoglienza e riconciliazione fra persone e popoli e la vittoria dell’ essere sull’avere e sul potere. In primo piano l’importanza dei piccoli gesti e delle cose semplici e naturali.

Il presepe si può visitare e fotografare il sabato dalle 17,00 alle 18,00 e la domenica e giorni festivi dalle 11,00 alle 13,00; dal 16 al 24 mi dicembre dalle 17,00 alle 19,00.

Ogni anno il Presepe natalizio viene poi trasformato in Presepe pasquale nella Settimana Santa.

